Selenskij führte „sehr gutes“ Telefongespräch mit Trump

Der US-Präsidentschaftskandidat will „der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet hat“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat am Freitag mit dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump telefoniert und ihn zu seiner Nominierung beglückwünscht. Selenskij schrieb auf X, er habe das versuchte Attentat auf Trump verurteilt und sich zu einem persönlichen Treffen bereit erklärt. Trump gab auf seiner Plattform Truth Social an, das Telefongespräch mit Selenskij sei „sehr gut“ gewesen.

Trump will „der Welt Frieden bringen“

Er werde als Präsident „der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet hat“, so Trump. Beide Seiten würden zusammenkommen und ein Abkommen aushandeln, das die Gewalt beende und einen Weg zum Wohlstand ebne.

Trump hatte in der Vergangenheit bereits erklärt, er werde den Krieg in der Ukraine nach einem Wahlsieg im November beenden - noch vor seinem offiziellen Amtsantritt im Jänner. In einem Reuters-Interview im vergangenen Jahr sagte Trump, die Ukraine müsste möglicherweise Territorium aufgeben, um einen Frieden zu erreichen. (APA/Reuters)