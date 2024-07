Graham Norton: Ein Ort für Geheimnisse

BBC-Celebrity Graham Norton kann auch schreiben: »Ein Ort für immer« ist ein warmherziger Roman, der sich immer mehr zum Krimi entwickelt.

Das ist er also, der absolute Tiefpunkt im Leben: Carol steht vor dem Haus ihrer Eltern, ihre wenigen Habseligkeiten in ein paar Koffer gepackt, die auf dem Rücksitz ihres Wagens liegen. Die 48-Jährige, von deren Existenz nur noch ein Scherbenhaufen übrig ist, muss ihre Eltern anbetteln, wieder in ihr altes Zimmer einziehen zu dürfen. Nur vorübergehend, wie sie ihrer bestürzten Mutter versichert.

Carols Lebensgefährte, Declan, leidet unter rasch fortschreitender Demenz. Seine erwachsenen Kinder, die Carol nie mochten, brachten den Vater hinter ihrem Rücken in einem Pflegeheim unter und warfen Carol selbst aus dem gemeinsamen Haus. Das schmucke Familienheim soll verkauft werden.