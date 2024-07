Wie lernen Kinder schön essen?

„Mach doch nicht immer so eine Sauerei“, ein ausgelaugter Satz bei Tisch.

Mit Essen spielt man nicht! Oder doch? Wann Kinder Tischmanieren übernehmen, welche davon überholt sind und was heute überhaupt alles bei Tisch erlaubt ist, dazu gibt viele Ansichten.

Geht es um Tischkultur, war das Mittelalter eine gute Epoche für Kinder. Damals hatte nur der Fürst ein komplettes Gedeck, alle anderen Esser waren kaum mit einem Löffel ausgestattet. Schüsseln und Trinkbecher wurden mit dem Sitznachbarn geteilt. Gabeln waren generell eine wertvolle Seltenheit. Patzen, schmatzen, Finger, alles erlaubt. Es war ein geselliger Zugang zum gemeinsamen Essen, der der Etikette zum Opfer fiel.

Im Spätmittelalter entstanden schon die ersten „Knigge“, geschrieben von Geistlichen für Kinder, die sauberere Sitten bei Hofe fördern wollten. Selbst da war also der Spaß bald vorbei. Manieren wurden später in Palästen kultiviert, überspitzt, verändert. Für Thomas Schäfer-Elmayer ist Etikette deshalb auch keine verstaubte alte Schachtel, sondern eine dynamisch wachsende Tradition. Aber wohin ist sie gewachsen? Sind wir uns noch sicher, welche Konventionen bei Tisch wichtig, welche wir an unsere Kinder weitergeben müssen? Und wie? Oder lassen wir sie einfach machen und das Essen auf ihre Art, mit allen (taktilen) Reizen genießen – bis Oma und Opa den Tisch verlassen? Bei ihnen war Essen noch eine schwer regulierte Angelegenheit. Folgsamkeit stand über allem. Heute haben Kinder bei Tisch die gleichen Rechte auf Portionen, Vorlieben und Redefreiheit. Für Druck ist weniger bis kein Platz.