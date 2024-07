Gekenterte iranische Fregatte „Sahand“ geborgen

Das erst 2018 in Dienst gestellte Kriegsschiff war Anfang Juli bei Reparaturen im Hafen Bandar Abbas am Persischen Golf gekentert. Sein gleichnamiger Vorgänger wurde 1988 im Zuge einer legendären Seeschlacht im Persischen Golf von der US-Marine versenkt.

Teheran. Die vor rund zwei Wochen in einem Hafen am Persischen Golf gekenterte iranische Marinefregatte „Sahand“ ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars vom Samstag geborgen worden. Experten der iranischen Marine hatten das Schiff demnach gehoben. Trotz der entstandenen Schäden sei man zuversichtlich, das Schiff wieder reparieren zu können, hieß es.

„Aus der Balance geraten“

Das rund 95 Meter lange Kriegsschiff (Verdrängung: rund 2500 Tonnen) der Moudge-Klasse mit Kanonen, Raketen gegen Luft- und Seeziele, Torpedos und einem Hubschrauber war Anfang Juli bei Reparaturen im iranischen Hafen Bandar Abbas nördlich von Dubai gekentert. Dabei wurden zahlreiche Arbeiter verletzt. Einige Medien hatten berichtet, dass das Schiff vollständig gesunken sei. Dies wurde jedoch nicht bestätigt. Ihrer Version nach war es nur „aus der Balance geraten“, weil Wasser in Tanks eingedrungen war.

Das durchaus moderne Schiff ist eines der wichtigsten Großkampfschiffe des Irans und Stolz der iranischen Marine. Anno 2021 war die Fregatte im Atlantik unterwegs und fuhr nach St. Petersburg (Russland).

Der Name Sahand kommt von einem Vulkanberg im Nordwestiran und wurde bereits von einem Vorgängerschiff der jetzigen Fregatte getragen, das einst in Großbritannien gebaut worden war und 1988 in eine legendäre Seeschlacht mit der US-Navy verwickelt wurde, bei der es versenkt wurde. Siehe dazu die Geschichte unten. (APA/dpa/wg)