Bundesbank-Chef sieht keine „Massenabwanderung“ der Industrie

Deutschland mache sich oft deutlich schlechter, als es in Wirklichkeit dastehe, sat Bundesbank-Chef Joachim Nagel.

Der Deutsche-Bundesbank-Chef Joachim Nagel sieht die deutsche Industrie entgegen aller Unkenrufe nicht im Niedergang. Angesprochen auf Warnungen, hierzulande gäbe es eine Abwanderungswelle der Industrieproduktion ins Ausland, sagte er am Samstag im RTL/ntv-Interview laut Vorabbericht: „Also die Massenabwanderung, ich sehe die nicht.“

Er fügte hinzu: „Ich meine, wenn ich mir die Lage der deutschen Industrie anschaue, wenn ich mir anschaue, wie haben sich denn die wirtschaftlichen Ergebnisse der Unternehmen in Deutschland entwickelt, das sieht sehr gut aus.“

„Stimmung oft sehr mies“

Aus seiner Sicht sei eine sehr selbstkritische Betrachtung auch ein Problem: „In der Tat ist es in meiner Wahrnehmung so, dass wir uns oft deutlich schlechter machen, als wir in Wirklichkeit sind, die Stimmung oft sehr mies ist und die Lage eigentlich gar nicht das widerspiegelt.“

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte im Frühjahr vor einer Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland gewarnt. Es gehe mittlerweile an die Substanz. Industriebranchen, die viel Energie benötigten, hätten zunehmend Probleme mit ihren Kosten. Auch der Rückgang ausländischer Investitionen spricht einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) tendenziell für eine Deindustrialisierung. (APA/Reuters)