Signa Prime wartet dringend auf Geld: Wo Cash verloren ging

Woche für Woche erhält Signa Prime Geld, um in Betrieb zu bleiben. Der neue Insolvenzbericht legt offen, wo bisher nicht so viel Geld geflossen ist, wie einst geplant. Auch die Frage um Konkurs oder Treuhand hängt noch in der Luft.

Wien. Signa Prime ist die Tochter des insolventen Immobilienkonzerns mit den wertvollsten Objekten. Dachte man bis jetzt jedenfalls. Die jüngsten Rückschläge bei Immobilienverkäufen sowie der vierte Bericht des Insolvenzverwalters, Norbert Abel, wirft die Frage auf: Wann fließt hier eigentlich Geld?