Dieser Umweltaktie trauen Experten 160 Prozent Kurspotenzial zu

Umweltfreundliche Technologien sind ein Megatrend, der die Börse in Zukunft elektrisieren wird. Auch dieses Unternehmen sollte Experten zufolge Anlegern noch viel Geld bringen.

Mit Geduld und Spucke fängt man eene Mucke, sagen die Deutschen, wenn sie ausdrücken wollen, dass Geduld zum Erfolg führt. Die Redewendung kommt angeblich vom mühsamen Einfädeln eines Fadens in ein Nadelöhr, was besser gelingt, wenn der Faden mit Spucke befeuchtet und verdreht wird. Der zweite Teil der Redewendung „fängt man eine Mucke“ soll später scherzhaft und wohl auch um des Reimes willen ergänzt worden sein.

Wie auch immer: In der Geduld liegt der Erfolg, so wie er auch in der Ruhe liegt. Beim Anlegen ohnehin. Und beim spekulativen Anlegen überhaupt. Ein paar Monate sind an der Börse nichts. Und so kramen wir heute eine spekulative Aktie hervor, die wir hier Ende April vorgestellt haben. Und erinnern an sie.

Umweltfreundlich anlegen

Dies auch deshalb, weil sie seit der Erstbesprechung zwar zwischenzeitlich um 24 Prozent gestiegen ist, nun aber wieder ziemlich gleich viel kostet wie damals.