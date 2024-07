T. C. Boyle: „Trump hat sich die Schüsse selbst zuzuschreiben“

Der US-Schriftsteller sieht eine Mitverantwortung des Ex-US-Präsidenten und seiner Partei für das Attentat. Er legt Biden den Rücktritt nahe.

Der US-Schriftsteller T. C. Boyle sieht eine Mitverantwortung Donald Trumps und seiner Partei an den Schüssen auf Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. „Er hat sich die Schüsse in Pennsylvania selbst zuzuschreiben“, sagte der 73-jährige Bestsellerautor der „wochentaz“ (Samstag). Die Republikaner seien „die Partei der Waffennarren“. „Sie wollen überhaupt keine Kontrollen. Auch die Gesetze, die heute automatische Waffen noch beschränken, wollen sie abschaffen.“

Dem amtierenden Präsidenten Joe Biden legte Boyle in dem Interview den Rücktritt als Kandidat der Demokraten vor der Präsidentschaftswahl im November nahe. „Es gibt so viele, großartige jüngere, energiegeladene Leute, die Trump schlagen könnten“, sagte er. Unter anderen nannte Boyle Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Beide Politiker werden neben Vizepräsidentin Kamala Harris und Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro als mögliche Alternativen im Fall von Bidens Rücktritt von der Präsidentschaftskandidatur gehandelt.

Warnung vor „faschistischer Zukunft für Amerika“

Mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg Trumps im November warnte Boyle vor einer „faschistischen Zukunft für Amerika“. Zudem hätte eine zweite Amtszeit Trumps laut Boyle auch globale Auswirkungen. „Er würde seinem Vorbild Putin erlauben, das Land komplett zu zerstören und es in einen Sklavenstaat zu verwandeln“, sagte er in dem Interview mit Blick auf Trumps erklärte Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Nichts könnte beängstigender sein als das, was jetzt gerade passiert.“

Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. (APA/AFP)