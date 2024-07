Paris vor Olympia: Heiße Wochen an der Seine

Hereinspaziert ins Freilichtmuseum Paris, in die fabelhafte Welt der Amélie und der hiesigen Nörgler! Mehr als zehn Millionen Touristen werden in diesem Olympia-Sommer in Frankreichs Hauptstadt erwartet. Vielfach wird das nicht gutgehen, viele Pariser sind schon jetzt sauer.

Zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in dieser Woche putzt sich Paris heraus. Das Wasser der Seine soll zum Baden locken … oder wenigstens sauber genug sein, damit die Schwimmer des Triathlons sich im August keine Hauterkrankungen und Infektionen holen.

Obdachlose, die nicht ins retuschierte Bild passen, werden seit Wochen in die Provinz „delokalisiert“. Die Sportstadien sind rechtzeitig für die Wettkämpfe gebaut oder renoviert worden, im Olympia-Dorf am nördlichen Stadtrand bei Saint-Denis beziehen die ersten Sportler ihre Zimmer, zu Füßen des Eiffelturms, auf dem Concorde-Platz und der Esplanade des Invalidendoms sind Tribünen fürs Publikum installiert. Die omnipräsente Polizei sperrt Straßen und kontrolliert Fahrzeuge. Das Olympiafieber steigt.