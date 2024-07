„Ich hätte gern mein altes Leben zurück“, sagt Oksana Piroschok (36). Das Bild zeigt sie mit ihrem Ehemann Sascha Wenediktow (38) in der Loggia ihrer Kiewer Wohnung.

„Ich hätte gern mein altes Leben zurück“, sagt Oksana Piroschok (36). Das Bild zeigt sie mit ihrem Ehemann Sascha Wenediktow (38) in der Loggia ihrer Kiewer Wohnung. Jana Madzigon

Im dritten Kriegsjahr stockt der Abwehrkampf der Ukraine. Auch die US-Wahl sorgt für Unsicherheit. Viele wünschen sich ein Ende des Krieges. Doch welche Optionen hat das Land?

Nach Einbruch der Dunkelheit sitzen Oksana Piroschok und ihr Mann Sascha Wenediktow in der holzvertäfelten Loggia im zwölften Stock eines Kiewer Plattenbaus und essen. Es gibt Huhn mit gewürfeltem Gemüse in Sahnesoße. Es ist ein Gericht, für das man alle Zutaten in einen Topf werfen kann. Gemüse-Huhn lässt sich leicht auf einem Gaskocher zubereiten. Eine Girlande mit kleinen Lämpchen beleuchtet das Paar, auf dem Tisch flackern Kerzen.

Oksana Piroschok hat diesem Beisammensein eine ironische Bezeichnung gegeben: „romantisches Abendessen“. „Sascha lädt mich zum romantischen Dinner bei Kerzenschein ein“, sagt sie. Sie seufzt tief. „J-e-d-e-n Abend.“ Gerne würde die 36-Jährige, die das Gegenstück zu ihrem introvertierten und wortkargen Mann ist, die gemeinsamen Dates selbst bestimmen. Aber im Juli 2024 kommen diese erzwungenermaßen: Es gibt zu wenig Strom in Kiew. Am Abend geht das Licht aus. Jedes Abendessen ist „romantisch“.