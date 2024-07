Dominic Thiem startet Kitzbühel-Abschiedstour gegen Tirante

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde von Kitzbühel auf Thiago Agustin Tirante. Auch ein Österreicher-Duell wartet zum Auftakt des Tennisturniers.

Dominic Thiem trifft bei seinem letzten Antreten in Kitzbühel in der ersten Runde der Generali Open auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante. Sebastian Ofner wurde am Samstag Lukas Neumayer als Erstrundengegner zugelost. Joel Schwärzler bekommt es bei seinem Debüt auf der ATP-Tennistour mit Thiago Seyboth Wild aus Brasilien zu tun.

Der mit Saisonende zurücktretende Thiem muss am Dienstag gegen Tirante bestehen. Der 23-jährige Argentinier schaltete diese Woche in Bastad unter anderem Andrej Rublew aus. Sollte sich Thiem gegen Tirante durchsetzen, würde im Achtelfinale der topgesetzte Sebastian Baez warten. Dem Argentinier war er im Vorjahr in Kitzbühel im Finale unterlegen. Der in der Weltranglisten auf Platz 19 liegende Baez hat in der ersten Runde des Tiroler Sandplatzevents ein Freilos.

Absage der Nummer eins

Ofner wird zum Auftakt von Neumayer gefordert, der durch die Absage von Topmann Casper Ruud ins Hauptfeld gerutscht ist. Im Vorjahr standen sich der Steirer und der Salzburger im Finale des Challenger-Turniers von Salzburg gegenüber, Ofner gewann glatt in zwei Sätzen.

Youngster Schwärzler trifft auf den Weltranglisten-72. Seyboth Wild. „Wenn ich meine Sachen richtig mache, habe ich auf jeden Fall eine gute Chance weiterzukommen“, sagte Schwärzler. Alexander Erler und Sandro Kopp versuchen am Wochenende noch, sich über die Qualifikation ins Turnier zu spielen. (APA)