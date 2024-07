S-Bahn-Stammstrecke: Warum Wiens Hauptschlagader gesperrt wurde

Für die Fahrgäste ist es vor allem mühsam, für die ÖBB ist das Upgrade der S-Bahn eines der anspruchsvollsten Bauprojekte. Ein Blick hinter die Kulissen auf der gesperrten Stammstrecke.

In so einem kurzen Zeitraum so etwas zu bauen, habe ich noch nie gesehen.“ Yolanda Usart steht auf einem Steg und blickt von der Nordbahnbrücke hinunter auf die Station Handelskai. Zwei Monate lang müssen zahlreiche Nutzer des öffentlichen Verkehrs Umwege in Kauf nehmen, brauchen deutlich länger, um an ihr Fahrziel zu kommen. Weil Usart und ihr Team hier Bauarbeiten durchführen.

Seit 2008 ist die gebürtige Katalanin bei den ÖBB, hat unter anderem schon beim Bau des Wiener Hauptbahnhofs mitgearbeitet. Nun ist sie die zuständige Baumanagerin, die die Arbeiten am Handelskai und in der Station Traisengasse koordiniert. Zwei Monate hat sie dafür Zeit. Zwei Monate, in denen die Stammstrecke der Wiener S-Bahn zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt ist. Zwei Monate, die sie nützen muss, um all das umzusetzen, was nur während einer Sperre machbar ist.