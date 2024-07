Thomas Stelzer: Ich sehe das auch so, wie es der Bundeskanzler gesagt hat. Natürlich ist Orbáns Verhalten unangenehm, man kann das auch nicht gutheißen. Aber die EU lebt davon, dass alle Mitglieder miteinander reden. Wir erleben ja bei den Grünen in letzter Zeit immer wieder, dass sie irgendetwas einfach für sich selbst entscheiden und nicht so sehr an gemeinsamen Lösungen interessiert sind.