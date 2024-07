Gold spinnen und Rosenduft ernten

Glücksmomente im Garten tauchen mitunter unverhofft auf, wenn eine besondere Pflanze gedeiht oder ein verrücktes Experiment für Überraschung sorgt.

Im Garten herumzukramen ist eindeutig eine die Zufriedenheit fördernde Beschäftigung. Man geht hinaus, zupft hier, schneidet da, tränkt dort eine durstige Pflanze, beobachtet den Buntspecht – und die Widrigkeiten des Weltenlaufs geraten dabei in Vergessenheit. Zumindest vorübergehend verschafft die Zuflucht im Dschungel Erleichterung, und oft sorgt das Grünzeug aller Art für Glücksmomente, meistens durch unverhoffte Zufälle und Experimente.

Ein Glücksgriff beispielsweise war der Erwerb eines bestimmten Zwetschkenbaumes. Die Wahl der Sorte erfolgte eher zufällig, doch besser hätte ich es nicht treffen können. Die Ersinger Frühzwetschke ist kein schöner Baum, aber sie liefert die herrlichsten Zwetschken in reichen Mengen. Wie der Name verrät, reifen sie früh, heuer noch früher als in kühleren Jahren, und sie sind groß wie Pflaumen, saftig, aromatisch süß und verfügen über eine wichtige Eigenschaft, wenn es um Zwetschken geht: Das Fruchtfleisch löst sich hervorragend vom Kern. Eindeutig die beste Zwetschke, die hier wächst.