Die sommerliche Lust an den Pommes frites

Freibad und Pommes frites: Das gehört für viele zusammen. Und selten schmecken Pommes so gut wie im Bad. Dafür gibt es Erklärungen.

Freibad und Pommes frites: Das gehört für viele zusammen. Und selten schmecken Pommes so gut wie im Bad. Dafür gibt es Erklärungen. Picturedesk/Christoph Soeder

Sie sind der Klassiker im Freibad: Pommes, inzwischen auch nicht mehr nur mit Ketchup und Mayonnaise. Warum wir ausgerechnet in der Badehose dem Frittierten zugetan sind. Und wie schlimm das wirklich ist.

Sommer im Freibad, das ist: der Geruch nach Sonnencreme, kreischende Kinder, pfeifende Bademeister, nasse Handtücher – und: Pommes. Fast jeder war einmal das bibbernde, blaulippige Kind mit der Schale Pommes in der Hand. Und die Lust auf Frittiertes endet offenbar nicht mit dem Kindesalter. Freibad und Pommes: Das gehört einfach zusammen.

„Wir haben zwar immer mehr Angebot und auch Nachfrage nach frischen, leichten Sachen“, sagt Markus Krapfenbauer, der seit drei Jahren die Donaubrise im Strandbad Gänsehäufel in Wien betreibt: Es gibt Salat mit Ziegenkäse, Hummus mit Gemüsesticks, Calamari. „Aber Pommes sind nach wie vor der absolute Topseller.“ Wie viele Portionen er an einem heißen Tag verkauft? „Schon ein paar Hundert. Quer durch die Bank, von dem Vierjährigen, dem die Mama ein paar Euro in die Hand drückt, bis zum Senior.“