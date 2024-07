Belarus: Deutscher zum Tode verurteilt

Belarus beschuldigt den Mann des Terrorismus und der Söldnertätigkeit. Medienberichten zufolge steht der enge Verbündete Russlands im Kontakt mit Deutschland, um über das Schicksal des verurteilten zu beraten.

Ein Deutscher wurde in Belarus wegen Terrorismusvorwürfen und Söldnertätigkeit zum Tode verurteilt. Das berichtete die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Der Mann soll demnach seit November 2023 in Haft und am 24. Juni verurteilt worden sein.

Medienberichten zufolge hat die Führung in Belarus nicht näher bezeichnete „Lösungen“ vorgeschlagen. Deutsche und belarussische Diplomaten hätten Gespräche über den Fall und das Schicksal des Mannes geführt, meldeten Nachrichtenagenturen am Samstag unter Berufung auf das belarussische Außenministerium.

Deutschland: „Unmenschliche Form der Bestrafung“

So zitierte die belarussische Nachrichtenagentur Belta einen Sprecher des Außenministeriums in Minsk mit den Worten, dass unter Berücksichtigung der Anfrage des deutschen Außenministeriums Belarus konkrete Lösungen zu den verfügbaren Optionen vorgeschlagen habe. Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. Auch sei dem Mann konsularischer Zugang gewährt worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich zunächst nicht dazu. Der Fall sei dem Ministerium aber bekannt. Das Auswärtige Amt und die Botschaft in Minsk betreuten den Betroffenen konsularisch und setzten sich intensiv gegenüber den belarussischen Behörden für ihn ein. Die Todesstrafe sei eine grausame und unmenschliche Form der Bestrafung, die Deutschland unter allen Umständen ablehne. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. (APA/Reuters)