Die Börse hat eine unruhige Woche hinter sich. Aber es gibt auch ermutigende Nachrichten. Unter anderem zu folgenden zwei Aktien, denen Experten gehöriges Potenzial zutrauen. Eine davon ist offensichtlich ein Liebling der 93-jährigen US-Investorenlegende Warren Buffett.

Seien wir ehrlich: Die Realisten unter uns haben ohnehin nicht mehr daran geglaubt, dass sich die Koalition in Sachen Behaltefrist für Aktien bewegen würde. Ja, die Einführung dieser steuerschonenden Frist stand im Regierungsprogramm aus dem Jahr 2020, weil man den Aufbau eines Vorsorge-Portfolios für die Pension attraktiver gestalten wollte. Aber was wollte man nicht schon alles! Die Einführung der Behaltefrist sei nach zweijährigen Verhandlungen am Widerstand der Grünen gescheitert, ließ Finanzminister Magnus Brunner in seinem Podcast „Finance Friday“ wissen, wie die „Presse“ berichtete.

Wie auch immer: Passt ins Bild eines Europa, das lieber umverteilt, als jeden Einzelnen zur eigenen Vorsorge zu animieren. Europa und ein hoher Stellenwert von Privatvermögen gehen eben schwerer zusammen als USA und Geld.

Aktien zum Aufbau von Wohlstand

Dabei wäre die Börse jener Platz, der allen offensteht, um mehr aus dem Ersparten zu machen. Ermutigend, dass das trotz hoher Steuern auch in Österreich immer mehr tun. Ermutigend auch die Erzählung eines österreichischen Bekannten, der in seinem Kleinunternehmen auch einen immigrierten Afghanen angestellt hat. Teils in Beratung mit seinem Chef, teils durch eigene Beschäftigung mit der Materie investiert der junge Mann das, was ihm vom 40-Stunden-Job bleibt, in diverse Aktien. Verschafft ihm neben dem Geldzuwachs nebenbei noch viel Wissen über die Wirtschaft auf dem Globus und ihr Funktionieren.

Aktuell gehört zum Wissen halt auch, dass es an der Börse gerade nicht so gut läuft.

Handelskrieg und Tech-Sektor bestimmen die Börse

Die Sorge vor einem sich verschärfenden Handelskrieg zwischen den USA und China ergriff die Investoren und führte ab Mittwoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor. Dazu kamen enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Ja, und natürlich hält die Ungewissheit über das Schicksal von US-Präsident Joe Biden im Präsidentschaftsrennen alle in Spannung. Bis hier Klarheit herrscht, bleibt es unruhig. Wenn die Klarheit aber so aussieht, dass die Partei der Demokraten statt Biden einen anderen Kandidaten aufstellt, hätte das „das Potenzial, die Dynamik völlig zu verändern“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einer Analyse der Deutschen Bank. Denn auf dem Markt werde nach dem Attentatsversuch auf Trump verstärkt auf seine Wiederwahl gewettet. Und damit auf niedrigere Steuern, eine lockere Umweltpolitik und Strafzölle – alles Geschenke für traditionelle US-Firmen.

Neben diesem Schauplatz geht der Blick der Anleger kommende Woche auf die nächsten wichtigen Quartalszahlen – vor allem der großen Tech-Konzerne. Stark abhängig davon, wie sehr ihre Gewinne mit den Aktienbewertungen mithalten, wird sich der Markt in den kommenden Wochen verhalten. Ruhige Sommerwochen dürften es nicht werden.

Attraktive Aktien

Welche Aktien aber gelten allemal als attraktiv?