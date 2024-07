Video: ÖBB-Sicherheitsleute sollen Mann verprügelt haben

Aufnahmen sollen zeigen, wie Sicherheitsmitarbeiter der ÖBB auf einen Mann einschlagen. Die Polizei ermittelt, die ÖBB versprechen Aufklärung.

Ein rund 30-sekündiges Video soll zeigen, wie mehrere Sicherheitsmitarbeiter der ÖBB einen Mann verprügeln. Das berichtet „Heute“. Die Aufnahmen, die dem Blatt zugespielt wurden, sollen am Freitag in den frühen Morgenstunden am Südtiroler Platz in Wien aufgenommen worden sein.

Darin stehen zwei Männer in orangen Warnwesten und eine Frau um einen auf dem Boden kauernden Mann und schlagen mit lautem Knallen auf ihn ein. Als er davonlaufen will, holen sie ihn ein und drücken ihn zu Boden. Die Aufnahmen wurden aus einiger Entfernung gemacht, die Personen sind darauf nicht genau zu erkennen.

Ein Sprecher der Polizei bestätigt gegenüber der „Presse“, dass Ermittlungen eingeleitet wurden, um den genauen Sachverhalt der Aufnahmen zu überprüfen. Die ÖBB kündigt gegenüber „Heute“ interne Untersuchungen an und verspricht lückenlose Aufklärung. „Sollte sich die Echtheit des Videomaterials und der Sachverhalt bestätigen, werden wir die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Wir bedauern diesen Vorfall“, heißt es in der Stellungnahme. (red.)

