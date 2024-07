Machthaber Maduro kämpft mit allen Mitteln um seine Wiederwahl

Bei der Wahl am 28. Juli möchte sich in Venezuela der autoritäre Präsident Nicolás Maduro eine dritte Amtszeit sichern – offenbar um jeden Preis. Die Einschüchterung von Opposition und Wählern ist an der Tagesordnung.

Für die Mehrheit der Venezolaner hat die längste Woche ihres Lebens begonnen. Sieben Tage sind es noch bis zu jenem 28. Juli, an dem das Land einen neuen Präsidenten wählen soll. In sieben Tagen können die Bürger nach 25 Jahren Verarmung das Joch des Chavismo abschütteln. Aber bis zum Sonntag kann noch so viel passieren.

Schwere Unfälle etwa. Vorigen Donnerstag erkannte das Team der Oppositionspolitikerin María Corina Machado, dass Unbekannte in der Stadt Barquisimeto die Bremsleitungen ihrer Fahrzeuge manipuliert hatten. Seit Monaten tourt sie in Autos, Schiffen und sogar Kanus durch das Land, weil die Regierung ihr das Betreten von Flughäfen verboten hat. „Agenten des Regimes haben die Siedlung umstellt, in der wir übernachteten. Maduros Wahlkampf ist Gewalt. Er wird uns nicht aufhalten“, schrieb Machado auf X.