„Es hat mich verrückt gemacht“: Wie Trump mit seiner Show polarisiert

Die Republikanische Partei opferte sich diese Woche ganz auf dem Altar des Persönlichkeitskults um Donald Trump. Die Show um den Ex-Präsidenten zieht neue Wähler an. Und schreckt alte ab: zu Besuch am Parteitag in Wisconsin.

Auf dem Flughafen von Milwaukee herrscht am Freitag Klassenfahrt-Atmosphäre. Die Computersysteme sind weltweit ausgefallen, und auch hier, auf dem kleinen Airport in Wisconsin, kämpfen die Angestellten gegen das traurige Smiley auf blauem Grund. Den Reisenden macht das aber alles wenig aus: Es ist der Tag nach dem Ende des republikanischen Bundesparteitags. Und die Stimmung ist grandios. Fotos werden hergezeigt, Telefonnummern ausgetauscht. Die abreisenden Delegierten wollen allerlei Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen, Pappschilder mit der Aufschrift „Trump – Vance 2024“, Plakate aus dem Parteitagssaal.

Am Abend zuvor hatte Donald Trump zum dritten Mal die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei akzeptiert. Sein Auftritt in der Fiserv-Arena in Milwaukee war der Höhepunkt des Bundeskongresses, der am Montag gestartet war – keine 48 Stunden, nachdem am vergangenen Samstag ein 20-Jähriger in Pennsylvania Schüsse auf den Ex-Präsidenten abgegeben hatte.

Mehr lesen Willkommen in Donald Trumps Welt

„Das wird ein Erdrutschsieg“

Waren die Delegierten Anfang der Woche noch erschüttert von den Geschehnissen gewesen, war die Stimmung am Donnerstag, kurz vor Trumps Rede, triumphal. „Das wird ein Erdrutschsieg“, sagte eine der Delegierten namens Ann auf dem Platz vor der Veranstaltungshalle und wiederholte damit die vorgegebene Linie der Partei. In Milwaukee wollte man dem Rest der Welt diese Woche ein Bild der absoluten Einigkeit präsentieren.