Der Wiener Kongress als Duft: Wie die Parfümerie Filz weiterlebt

Vor einem Jahr hat die ehemalige k. u. k. Hofparfümerie Filz am Graben geschlossen. Nun bieten die Nachfahren wieder Düfte, im August gibt es ein Pop-up in Bad Ischl.

Acht Minuten, nachdem der Onlineshop freigeschaltet worden war, traf die erste Bestellung ein. Noch in der ersten Woche kam eine aus den USA. Und auch nach Saudiarabien wurden schon Pakete verschickt.

Gut ein Jahr ist es her, dass die Parfümerie Filz am Graben nach 214 Jahren geschlossen wurde. Als klar war, dass es das Geschäft des ehemaligen k. u. k. Hofparfümeurs nicht weiter geben würde, trat die achte Generation des Familienunternehmens beratend zusammen. „Die Parfümerie hat ja so eine lange Geschichte“, sagt Leo Kresbach. „Es wäre schade gewesen, mit der Schließung des Geschäfts ganz aufzuhören.“ Und genau genommen habe man sogar ein neues Potenzial gesehen: „Aus unseren eigenen Düften wirklich eine eigene Marke zu machen. Eine Veränderung kann ja auch etwas Gutes sein.“

Historische Rezepturen

So sind es nun die Geschwister Heidi und Leo Kresbach und Hanna Neubach, die den Namen J. B. Filz weiterführen: mit jenen Düften, die es seit 2009 wieder gibt. Damals hat man die Idee gehabt, zum 200-Jahr-Jubiläum eigene historische Rezepte wieder aufzulegen.

Die drei Geschwister sind quasi in der Parfümerie aufgewachsen, erzählen von Stunden nach der Schule, in denen sie die Großeltern besuchten, in dem kleinen Büro-Kämmerlein hinter der selbst schon winzigen Parfümerie. Später begannen sie, mitzuhelfen. Das vergangene Jahr haben die drei dafür verwendet, Produktion und Design neu aufzustellen. „Bis dahin haben unsere Großeltern die Düfte tatsächlich noch zu Hause abgefüllt.“

215 Jahre nach der Gründung

Gestartet wurde der Onlineshop am 23. April, genau 215 Jahre nach der Gründung durch Johann Baptist Filz. „In den Aufzeichnungen steht, sieben Tage zuvor hatte er noch gar keine Ware, das ist recht ähnlich wie bei uns gewesen“, erzählt Leo Kresbach, der an der WU Business and Economics studiert und sich durchaus mit seinen Vorfahren verbunden fühlt, etwa wenn es um die Suche nach Absatzmärkten geht. „Im Grunde genommen sind die Herausforderungen dieselben.“

Lange Ballnächte

Die Rohstoffe bezieht man weiterhin aus Frankreich, produziert wird jetzt in Graz. Die Rezepte sind geblieben, wie sie waren. Etwa jenes für den „Wiener Lieblingsduft“, entwickelt von Johann Baptist Filz 1830, um den „Zauber“ des Wiener Kongresses einzufangen. Blumiges Neroli und frische weiße Rose sollten Walzer, Ausgelassenheit und lange Ballnächte einfangen. „Man sieht auch in den Aufzeichnungen unseres Geschäfts“, sagt Leo Kresbach, „dass das eine Zeit des Aufschwungs war.“

Sisis Veilchen

Generell sind die Wiener Geschichte und jene der Parfümerie Filz eng verbunden. Bestes Beispiel: der Veilchenduft, den Veilchenliebhaberin Kaiserin Elisabeth gern bestellte. „Sie war nicht persönlich bei uns im Geschäft, aber hat ihre Hofdamen einkaufen lassen.“ Das „Imperiale Veilchen“ (umgeben von einem „Bouquet weißer Rosen“) ist im Zuge der Kulturhauptstadt auch in der Kaiservilla in Bad Ischl vertreten. Von 12. bis 18. August wird es zudem ein Pop-up auf der Esplanade des Ortes geben.

Neben dem (ziemlich süßen) Veilchen gibt es jenes Eau de Lavande, das Heimito von Doderer in seinen Romanen „Strudlhofstiege“ und „Die Dämonen“ verewigt hat und das an Wiens Lavendeltradition erinnert. Wie es einst ausgesehen hat, weiß man bis heute. Heidi Kresbach, die als Innenarchitektin für die grafischen Fragen zuständig ist, hat zum Treffen eine ganze Kiste voll uralter Etiketten mitgebracht, jenes für das „Eau de Lavande ambrée“ zeigt den Wiener Rathausmann, Stephansdom und Riesenrad. Andere erinnern an Produkte wie Gurkenmilch („gegen Sommersprossen“), Frühlingskräuter-Pomade oder „Prof. Dr. Heider’s Zahnpulver“.

Historische Etiketten aus dem Archiv. Teresa Schaur-Wünsch

„Das ist das, was uns alle drei gereizt hat“, sagt Hanna Neubach, die eigentlich angehende Hautärztin ist. „Diese Verbindung zwischen der Geschichte, die es in unserer Familie gibt, und der Aufgabe, das in die Jetztzeit zu holen.“ Es mache großen Spaß, im Keller und in alten Archiven zu stöbern. Auch die Einrichtung der Parfümerie existiert noch, ist in einem Vierkanthof in Oberösterreich eingelagert. „Der ganze Dachboden riecht nach der Parfümerie. Man fühlt sich sofort zurückversetzt. Da merkt man, was Gerüche auslösen.“

Duftverkostungen

Zu Stammkunden gesellen sich inzwischen neue, „die uns erst nach der Geschäftsschließung entdeckt haben.“ Über Social Media, oder jene Duftverkostungen, die der Großvater der drei, Alfred Zmrzlik, über „Wien mal anders“ bis heute organisiert. Vor allem der Veilchenduft war seither „der absolute Renner“ und zwischendurch ausverkauft. Künftig, sagt Leo Kresbach, sollen die Düfte auch in ausgewählten Parfümerien erhältlich sein. „Es muss das Flair passen, eine Verbindung geben.“ Generell, so habe er sich sagen lassen, sei es eine gute Zeit für das Projekt. Nischendüfte würden immer gefragter. J. F. Schwarzlose in Berlin oder Floris in London nennt er als Beispiele, bei denen die Transformation historischer Unternehmen geklappt habe. „Wir haben noch ein altes, dickes Rezeptbuch von unseren Großeltern. Das wären auf jeden Fall mögliche Zukunftsprojekte.“

Auf einen Blick Die Parfümerie J. B. Filz wurde 1809 zur Zeit Napoleons von Anton Filz gegründet, 1872 zum Hof-Parfümeur ernannt. Schon früh wurden auch Kosmetikartikel aus Paris importiert. In späteren Jahren konzentrierte man sich auf Luxus- und Nischenprodukte. 2009 wurden einige eigene historische Düfte wieder aufgelegt. 2023 musste das Geschäft am Graben wegen hoher Mieten schließen. Heidi und Leo Kresbach und Hanna Neubach vertreiben nun in achter Generation die historischen Düfte weiter. Pop-up: 12.–18. August, Bad Ischl. Web: jbfilz.at