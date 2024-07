Ein keusches Küsschen von Melania Trump

Melania tauchte als Lady in Red im letzten Moment zum Finale furioso der Trump-Show auf. Das Motto ihres Manns: Lieber eine Scheinehe als eine Wahlschlappe.

Al und Tipper Gore haben den Goldstandard gesetzt. Nur drei Sekunden dauerte der heiße Kuss des demokratischen Präsidentschaftskandidaten mit seiner Frau beim Parteikonvent im Jahr 2000 in Los Angeles, für das Publikum und die TV-Nation fühlte es sich wie eine halbe Ewigkeit an – ein Moment, wie gemacht für Hollywood. Viele dachten, sie würden Zeugen eines Liebesakts auf offener Bühne. Es war so, als hätten sie einen Kontrast gesucht zu den Clintons. Seither kam kein Paar mehr an die Gores heran – nicht die Bushes, die Obamas, die Bidens, und schon gar nicht die Trumps.

Bei J.D. Vance und seiner Usha kam – wie bei Barack und Michelle Obama oder Joe und Jill Biden – indes nicht der Eindruck auf, als würden sie der Öffentlichkeit eine heile Welt vorspielen: Küsschen, Händchenhalten, Blickkontakt. Donald und Melania Trump versuchen das gar nicht erst. Immerhin: Die frühere First Lady, bisher eine No-Show im Wahlkampf, tauchte im letzten Moment als Lady in Red zum Finale furioso auf der Trump-Show in Milwaukee auf und hauchte ihrem Mann ein keusches Küsschen auf die Wange – und das nicht allein aus Vorsicht, um sein lädiertes Ohr nicht noch weiter zu verletzen.

Letztlich hat der leidenschaftliche Kuss Al Gore nicht zum Sieg verholfen. Der Supreme Court, Floridas Gouverneur Jeb Bush und seine Justizministerin hatten sich gegen ihn verschworen. Womöglich ist daran auch seine Ehe zerbrochen. Trump zog daraus eine Lehre: Lieber eine Scheinehe als eine Wahlschlappe.

E-Mails an: