10-Jährige Autolenkerin kracht gegen Hausmauer in Oberösterreich

Die Fahrerin und ihre siebenjährige Schwester wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Offenbar hatte sie der Vater am Feld fahren lassen.

Eine Zehnjährige ist Samstagmittag mit dem Wagen des Vaters in St. Lorenz bei Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gegen eine Hausmauer gekracht. Dabei wurden das Mädchen hinter dem Steuer und ihre siebenjährige Schwester auf dem Rücksitz schwer verletzt. Die beiden Kinder kamen mit dem Roten Kreuz in das LKH Salzburg. Der Vater der beiden hatte die Zehnjährige auf dem eigenen Feld neben dem Wohnhaus hinter das Steuer gelassen, berichtete die Polizei.

Der 37-Jährige hatte der älteren Tochter vom Beifahrersitz aus auf der Weide Fahrstunden gegeben. Danach stieg er aus und öffnete das Gatter, wobei die Zehnjährige die Kupplung losließ und auf das Gaspedal stieg. Den Spuren zufolge dürften die Reifen in der Wiese zuerst durchgedreht haben, als der Wagen auf den Asphalt kam machte der Pkw einen Satz nach vorne und krachte in die Hausmauer. Der Aufprall war dabei so heftig, dass die Frontairbags auslösten. Das Auto wurde bei dem Crash erheblich beschädigt. Laut Polizei erging ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Wels. (APA)