Premiere bei den Salzburger Festspielen: „Jedermann“, das Musical

Robert Carsen setzt in seiner plakativ modernisierten Inszenierung von Hugo von Hofmannsthals Theaterstück auf flotte Massenszenen. Das Ensemble schlägt sich wacker.

Zwei Fragen drängen sich jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen auf: Was für ein tolles Kleid wird die Buhlschaft im „Jedermann“ diesmal tragen? Und wie glaubhaft verkörpert dessen Darsteller „Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“? Die Knittelverse, mit denen der Dichter ein mittelalterliches Mysterienspiel nachgeahmt hat, sind gar nicht so leicht vorzutragen. Das war bei der kollektiven katholischen Bußübung auf dem barocken Domplatz selbst den größten Schauspielern anzumerken, die dort seit Gründung der Festspiele 1920 den Jedermann gaben.

Die Kleiderfrage wurde am Samstag bei der Premiere der Neuinszenierung des Kanadiers Robert Carsen zur Nebensächlichkeit. Denn Deleila Piasko hat als Buhlschaft (die textlich kleine Rolle wurde hier sogar noch gekürzt) derart starke Präsenz, dass sie selbst dann auffällt, wenn sie gemeinsam mit mehr als 80 Mitspielern in Lumpen oder gar im Leichenhemd auftritt. Sie müsste dafür nicht in goldener Pracht erscheinen. Auch das tut sie hier, so wie Jedermann oder später der Mammon (Kristof Van Boven) als sein Spiegelbild.

Deleila Piasko hat als Buhlschaft eine starke Präsenz, trotz gekürzter kurzer Rolle. APA / APA / Barbara Gindl

Die Bewertung der Hauptrolle wurde ebenfalls hinreichend geklärt: Philipp Hochmair versprüht mit markanter Sprache außergewöhnliche Intensität. Außerdem hat er langjährige anderwärtige Jedermann-Erfahrung. Und 2018 ist er zudem in der Inszenierung von Michael Sturminger kurzfristig ein paar Mal für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen. Ein Schmeichler wie der gute Geselle würde sagen: Der Hochmair ist den ganz Großen ebenbürtig – dem Moissi, dem Hörbiger, dem Jürgens, dem Brandauer, dem Simonischek … Für einen Kritiker gibt es aber auch ein paar Einwände. Jedermann wird hier ziemlich oft zur Nebenfigur, weil die Regie vor allem auf Massenszenen wie in einem Musical aus dem vorigen Jahrhundert setzt. Deren Choreografie (Rebecca Howell) ist so flott und beschwingt, dass sie die Eigenart dieser ohnehin aus der Zeit gefallenen Nachahmung eines Mysterienspiels konterkariert. Sein Zauber geht dabei verloren, das Verstaubte wird bloßgestellt.

Verloren ist Gott

Verloren geht auch Gott. Gestrichen. Seinen Part referiert hier ein jugendlicher Tod. Er werde ausgesandt, sagt er, um den Jedermann zu holen, den idealen Repräsentanten für die moralische Verkommenheit der Welt, die der Herr geschaffen hat. Ein Glöckchen erklingt, Dominik Dos-Reis kommt als Ministrant aus dem Dom. Auf dem Platz davor haben sich mehr als 80 Mitspieler versammelt. Diese sich Küsschen gebende, glitzernde Partygesellschaft hat eben erst den Monolog des Spielansagers chorisch vorgetragen. Da sagt der Messdiener: „Ich bin der Tod.“ Und alle fallen um. Massensterben. Das wird am Ende nach fast zwei Stunden wiederholt, nach der Läuterung Jedermanns. Der geht ins Grab, alle anderen sinken ganz in Weiß auf den Boden. Selbst der Tod legt sich am Ende hin.

Der reiche Mann fährt mit dem goldenen Luxus-Cabrio aus den Sechzigerjahren vor. APA / APA / Barbara Gindl

Carsen setzt auf solche Effekte, die meist übertrieben, mitunter wirksam sind. Der reiche Mann tritt auf? Er fährt mit dem goldenen Luxus-Cabrio aus den Sechzigerjahren vor, macht von sich ein Selfie, während sein guter Gesell (Christoph Luser) intensiv am Smartphone zu telefonieren beginnt. Klar, dass er später auch zum Koksen einlädt, das passt zu dieser neureichen Szene. Wenn Polizisten den Schuldknecht (Arthur Klemt im Business-Anzug und mit Sonnenbrille) abführen, werden er und seine Familie von Reportern umringt. Der arme Nachbar (Dörte Lyssewski spielt später auch noch die ärmlichen Werke, die den Sünder retten) tritt in Lumpen auf. Er bittet Jedermann, mit ihm einen Beutel Geld zu teilen? Hier muss es gleich ein Geldkoffer sein. Und wenn Jedermann auf seine Reise ins Jenseits Reichtümer mitnehmen will, sind es ganze Truhen, die er ins Auto packen lässt. Zudem sollen auch die Goldene Adele von Klimt, ein Schrei von Munch und ein sündteurer Salvator Mundi zweifelhafter Herkunft mit.

Disco, Clubbing, Tango

Durch solche Faxen verliert, wie gesagt, die Entwicklung Jedermanns vom Protz-Kotzbrocken zum Büßer an Wirkung, die sich nur punktuell zeigt. Am stärksten sind jedenfalls die einsamen Szenen, die der Verlassenheit, des Verzweifelns. Meist aber herrscht Trubel; Disco, Clubbing, Tango. Die Tischgesellschaft feiert ausgelassen mit Latino-Tänzen? Da müssen Hochmair und Piasko schon auf den größten runden Tisch steigen, um aufzufallen. Mit tolldreisten Breakdancern, die sich ebenfalls derart produzieren, können sie nicht mithalten.

Was machen andere, um Akzente zu setzen? Gekonnt singt sich Lukas Vogelsang in die goldene Ära amerikanischer Entertainer zurück. Andrea Jonasson erinnert als Jedermanns Mutter mit ihrer distinguierten Sprache ebenfalls an gute alte Zeiten und wirkt dabei etwas anachronistisch. Luser darf als Teufel den topfitten Oberkörper entblößen. Als er die Seele des Sünders einfordert, hindern ihn Stromstöße am Betreten des Domes. Da geht er beleidigt ins Publikum, seine Augen leuchten höllisch rot. Und was bedeutet für Carsen heute noch der Glaube? Regine Zimmermann tritt als Reinigungskraft auf. Was für ein Kontrast zu all dem Luxus und Talmi! Ein neues Mysterium. Sie fährt Jedermann mit dem Putztuch über die Füße, drückt es ihm in die Hand. Er vollzieht in der Nachfolge Christi Fußwaschungen. Wer so etwas tut, kommt erst unter die Erde und dann in den Himmel.