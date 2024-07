Netanjahu trifft Biden am Dienstag in den USA

Netanjahu und Biden sollen Medienberichten zufolge am Dienstag über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und über die Freilassung von Geiseln debattieren. Zuletzt haben sich die beiden vergangenen Herbst zusammengesetzt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft nach Angaben seines Büros am Dienstagmittag (Ortszeit) den US-Präsidenten Joe Biden. Netanjahus Abreise in die USA sei am Tag zuvor geplant, teilte das Büro des Regierungschefs mit. Zuletzt waren Biden und Netanjahu im vergangenen Herbst in Tel Aviv persönlich zusammengekommen, kurz nach den Massakern der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober.

Bei dem Gespräch soll es nach Medienberichten vor allem um die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der Geiseln im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Häftlinge gehen. In Israel war Kritik an der Auslandsreise Netanjahus laut geworden. Demonstranten hatten gefordert, er dürfte das Land erst nach einer Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln verlassen.

Netanjahu will Rede im US-Kongress halten

Am Mittwoch will Israels Regierungschef vor den beiden Kammern des US-Kongresses eine Rede zu Israels militärischem Vorgehen im Gazastreifen halten.

Die Beziehungen zwischen Biden und Netanjahu gelten als angespannt. Mit einem Video, in dem er die US-Regierung wegen einer zurückgehaltenen Waffenlieferung mit harschen Worten angegriffen hatte, sorgte der israelische Ministerpräsident zuletzt für eine erneute Krise. (APA)