Österreichs erstes Gorilla-Baby für Besucher im Zoo Schmiding bereit

Das Neugeborene „Jabari“ darf unter Aufsicht nun beäugt werden. Die Öffnungszeiten des Gorillahauses sind an die Aktivitätsphasen des Sprösslings angepasst.

Das nach Tierparkangaben österreichweit erste Gorillababy ist im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels nach einer ersten Phase des Aufpäppelns durch die Tierpfleger für Interessierte zu bestaunen. Erste vorsichtige Blicke auf den Kleinen sind mit festgelegten Besuchszeiten unter Aufsicht des Personals im Gorillahaus möglich. Dabei richtet man sich nach den typischen Aktivitätsphasen der Menschenaffen, berichtete der Tierpark in einer Presseaussendung am Sonntag.

Nach ersten Startschwierigkeiten ins Leben – Mutter Kibibi war wegen der schweren Geburt so entkräftet, dass sich die ersten Tage das Zoo-Team um ihr Neugeborenes kümmern musste – geht es beiden wieder gut. Übrigens hört das Baby auf den afrikanischen Namen Jabari (gesprochen: „Dschabari“). „Jabari ist Suaheli, also ein afrikanischer Name und bedeutet ,tapfer',“ erklärte Gorillapflegerin Can Hasibe. Ausschlaggebend für die Wahl waren die Schwierigkeiten der ersten Lebenstage, die der kleine Primat so tapfer gemeistert hat.

Der kleine Primat ist tapfer. APA / ZOO SCHMIDING / Peter Sterns