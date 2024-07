Donald Trump und erste Gewitterwolken über Europa

Falls sich die Lage in den USA weiterhin so entwickelt, werden die Republikaner auch im Senat die Mehrheit haben.

Ein Gewitter braut sich am Horizont zusammen: die zunehmend wahrscheinlicher werdende zweite Amtszeit von Donald Trump, was auch ein neuer Kandidat der Demokraten wohl nicht mehr ändern wird. Wir sprechen hier nur über Trumps geplante Außenpolitik, nicht die Wirtschaftspolitik, die ihrerseits infolge geplanter massiver Zollerhöhungen turbulenten Zeiten entgegensieht. Die ersten Donner sind bereits zu hören. Montag letzter Woche erklärte der ukrainische Präsident Selenskij, dass er Russland zur nächsten Friedenskonferenz, die Kiew für November plant, einladen will. Er gibt damit seine bisherige Position auf, Friedensverhandlungen erst dann zu führen, wenn Moskau alle seine Truppen abgezogen hat. Trump hat schon im Vorjahr angekündigt, den Krieg in der Ukraine im Fall seiner Wiederwahl „binnen 24 Stunden“ zu beenden. Ein schneller Friede würde auf ein Diktat an Kiew hinauslaufen. Selenskij versucht nun, dem zuvorzukommen. Aber die Zeit wird knapp und Russland hat keine Eile. Dementsprechend hat es die Teilnahme an der geplanten Konferenz bereits abgelehnt.

Die Aussagen ernst nehmen?

Der zweite Donnerschlag folgte am Dienstag letzter Woche. In einem Interview mit „Business Week“ erklärte Trump: „Ich denke, Taiwan sollte für seine Verteidigung zahlen. Wissen Sie, wir sind nicht anderes als ein Versicherungsunternehmen. Taiwan gibt uns nichts.“ Das stellt die bisherige US-Politik, Taiwan gegen einen Angriff Chinas zu verteidigen, infrage und ist für den Inselstaat existenzbedrohend, denn es hat ohne US-Unterstützung gegen China keine Chance. Falls es in der Ukraine, wie es nun aussieht, zu einem Frieden kommt, der Gebietsgewinne für Russland bringt, wird dies einen weiteren Anreiz für China schaffen, Taiwan anzugreifen. Beginnen wir mit der Ukraine. Zwei Experten eines Trump nahestehenden Thinktanks haben in einer Studie vorgeschlagen, die US-Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen, falls Kiew sich nicht an den Verhandlungstisch setzt. Diese Drohung ist glaubwürdig. Trumps neu gekürter Vize J. D. Vance ist, was die Ukraine betrifft, ganz auf dessen Kurs. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz letzten Februar hat er zum Entsetzen der europäischen Teilnehmer erklärt: „Ich glaube nicht, dass Putin eine existenzielle Bedrohung für Europa ist“, und hat sich für einen Frieden in der Ukraine ausgesprochen, selbst wenn dieser Gebietsgewinne für Russland bringt. Der Kreml hat mit Sicherheit genau hingehört und wird entsprechend kompromisslos sein.

Die Meinung von Vance kann als Indikator für die wahrscheinliche Politik Trumps gesehen werden. Er steht fest im MAGA-Lager und hat Trumps Vertrauen. Als Yale-Absolvent behandelt er Außenpolitik jedoch nicht, wie Trump es tut, wie ein Immobiliengeschäft, sondern als strategisches Kalkül. Leider ist das Ergebnis dabei für die Ukraine und Europa nicht gut. Vance ist ein China-Gegner, vielleicht noch mehr als Trump. Und er ist der Meinung, dass die USA ihre Ressourcen nicht in der Ukraine und Europa binden, sondern auf die Eindämmung Chinas konzentrieren sollen. Daher seine Unterstützung für einen schnellen Frieden in der Ukraine. Dies bedeutet wahrscheinlich auch die künftige Umverteilung von US-Ressourcen von Europa nach Asien. Bei Taiwan liegen die Dinge ganz anders. Die USA können sich einen Verlust der Insel an China nicht leisten, denn dies würde dessen Vormachtstellung in Asien zementieren. Dies ist für das MAGA-Lager viel weniger akzeptabel als eine Stärkung Russlands in Europa, das aus MAGA-Sicht schwach und verweichlicht ist. Vance und andere werden bei Trump bezüglich Taiwan also Überzeugungsarbeit leisten müssen. Taipeh hat schon bisher die Waffenlieferungen der USA bezahlt, Trumps „gibt uns nichts“-Vorwürfe sind also haltlos. Aber dieser hat seine aggressiven Stellungnahmen zu Taiwan wahrscheinlich ohnehin, wie so oft zuvor, bloß als Druckmittel verstanden, quasi als „Art of the Deal“, und wird einlenken, wenn er dafür etwas bekommt. Dies könnte eine Beteiligung Taiwans an den Kosten der US-Marineeinsätze im Südchinesischen Meer sein oder die Bereitschaft Taipehs, in die weitere Entwicklung und Herstellung von Computerchips der letzten Generation in den USA – statt in Taiwan selbst – zu investieren.

Schwierige Zeiten

Außerdem ist die Unterstützung Taiwans ein guter Aufhänger, um die starke Ausweitung der Rüstungsausgaben, die Trump ohnehin plant, im US-Kongress durchzusetzen. Falls sich die Wählergunst in den USA aber weiter so entwickelt wie in den letzten Wochen, so werden die Republikaner sowieso auch im Senat die Mehrheit haben. Es wird in diesem Fall für das MAGA-Lager nur noch darum gehen, die dann noch verbliebenen gemäßigten Republikaner zu gewinnen. Auf Europa kommen schwierige Zeiten zu. Es wird sich gegen ein triumphierendes und aufgerüstetes Russland zunehmend selbst verteidigen müssen. Außerdem wird ein künftiger Frieden in der Ukraine vermutlich deren Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft erfordern, wodurch Kiew auf Sicherheitsgarantien durch Europa angewiesen sein wird.

Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter machte einst den Begriff der „creative destruc­tion“ bekannt. Damit meinte er, dass erst durch das Verschwinden von alten, schwachen Firmen Kräfte für die Bildung neuer, zukunftsweisender Unternehmen frei werden. Es ist zu hoffen, dass das Gewitter, das sich nun zusammenbraut, für die Sicherheitspolitik Europas solch eine „creative destruction“ sein wird.

Amos Michael Friedländer ist Ökonom und war Head East Europe Research bei Nomura International. Derzeit ist er freier Publizist und Autor.