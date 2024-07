Franz Anton Maulbertsch war ein Individualist des Spätbarock. Heute wäre er 300 Jahre alt. In Wien und in Mähren kann man seinem Œuvre nachspüren.

Das Wiener Belvedere hat nicht auf Franz Anton Maulbertsch vergessen. Zum Geburtstag widmet es ihm unter dem Motto „300 Jahre exzentrischer Barock“ eine sehenswerte, kompakte Ausstellung – und hat zum Festjahr seine Bestände restauriert.

Maulbertsch hat Mitte des 18. Jahrhunderts einen eigenständigen Stil entwickelt: Der 1724 in der Bodenseeregion Geborene schuf Gemälde und Fresken, die mit kühnen Hell-dunkel-Effekten erstaunten. Manche der Gesichter laufen spitz zu wie Maulwurfmasken. Absichtliche Groteske? Oder angewandte Perspektive eines erfahrenen Ausstatters von Decken und Nischen in halligen Höhen? Manch verspieltes Detail weist schon ins Rokoko. Doch das feierliche Rot, beispielsweise in der Schärpe Kaiser Josephs II, strahlt noch in festlichem Barockduktus.