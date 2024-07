Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Biden wirft das Handtuch: US-Präsident Joe Biden wird bei der Wahl im November nicht für eine zweite Amtszeit antreten und hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Er glaube, dass es im besten Interesse seiner Partei und des Landes sei, wenn er sich zurückziehe und auf sein Amt konzentriere, sagte Biden Sonntagabend. Wie es dazu kam und was das nun bedeutet, erfahren Sie hier.

Netanjahu besucht Washington: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reist heute zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Staaten. Für den Dienstag ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant. Mehr dazu.

Mehr Alkohol, mehr Krebsleiden? Ein französisches Forscherteam bringt Alkoholkonsum in Zusammenhang mit Mund-, Kehlkopf-, Speiseröhren-, Leber-, Dickdarm- und Brustkrebs. Umgekehrt dürfte weniger Alkohol weniger Krebserkrankungen bedeuten. Mehr dazu.

Österreichs Studierende sind älter und arbeiten mehr: Das zeigt die aktuelle Eurostudent-Studie, in der die sozialen und ökonomischen Studienbedingungen in 25 Staaten gegenübergestellt werden. Studierende aus nicht-wohlhabenden Familien müssen hierzulande besonders oft arbeiten. Jeder Achte denkt ernsthaft über den Abbruch des Studiums nach. Mehr dazu.

FPÖ muss widerrufen: Parteichef Herbert Kickl, der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz und der blaue Parlamentsklub müssen Behauptungen zurücknehmen, wonach Bundespolizeidirektor Michael Takacs sich mehrfach mit dem flüchtigen Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek getroffen habe und in Russlandspionage involviert sei. Takacs hatte Kickl, Schnedlitz und Klub zivilrechtlich auf Widerruf und Unterlassung geklagt, nun zogen sie ihre Aussagen zurück. Mehr dazu.

ÖVP will hoch hinaus: Kanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) präsentierten heute am 252 Meter hohen Wiener Donauturm Maßnahmen für eine Steigerung des Wirtschaftswachstums durch den Ausbau der Infrastruktur. Über die geplante Photovoltaikanlage am Dach des Wiener Westbahnhofs informiert indes Energieministerin Gewessler (Grüne).

„Jedermann“ als Musical: Die Salzburger Festspiele, die am Wochenende mit der „Ouverture spirituelle“ und dem „Jedermann“ begonnen haben, setzen heute auf Werke von George Crumb, Claude Vivier und Georg Friedrich Haas. Die Bregenzer Festspiele haben ein Orchesterkonzert der Wiener Symphoniker mit Werken von Schumann und Mahler im Programm.

Liebe Leserinnen und Leser, wussten Sie, dass der 22. Juli seit exakt zehn Jahren als World Brain Day (dt. Welttag des Gehirns) ganz im Zeichen der Neurowissenschaften und Hirngesundheit steht? Die Initiative dafür kam von der World Federation of Neurology (WFN). Ziel ist es, Menschen mit neurologischen Erkrankungen eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen. Jedes Jahr wechselt das Motto. 2014 lautete es: „Our brain, our future“, heuer „Brain Health and Prevention“.