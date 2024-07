Was ist eigentlich eine Bissgurn?

Über abwertende Bezeichnungen für Frauen – und woher der Begriff Hexe kommt.

Junge Menschen würden wohl Bitch sagen. Das aus dem Englischen übernommene Wort bezeichnet an sich eine Hündin, wurde aber schon früh auch als Schimpfwort für eine Prostituierte, aber auch für eine bösartige, streitsüchtige Frau verwendet.

Im Deutschen gibt es aber auch ein eigenes Wort für eine zänkische Frau: die Bissgurn. Die Bissgurre, fälschlicherweise taucht sie im Hochdeutschen auch als Bissgurke auf, hat eine spannende Etymologie. Da ist zum einen die Gurre, ursprünglich die Bezeichnung für eine schlechte Stute. Wer den Begriff der Stutenbissigkeit kennt, kann sich ja ausmalen, wie die Bissgurn sich als Schmähwort verbreitet hat.

Allein, es gibt noch eine weitere Variante – dass nämlich ein Fisch dahintersteckt. Tatsächlich wird der Schlammpeitzger auch als Bissgurre bezeichnet. Entlehnt wurde es wohl aus dem Slawischen, wo der Süßwasserfisch piskoř heißt. Der soll einerseits bei einem Wetterwechsel an der Wasseroberfläche nach Luft schnappen, andererseits beim Ergreifen einen pfeifenden Ton von sich geben.

Ob nun piskoř oder die bissige Gurre dahintersteckt, oder auch beide, der Begriff hat sich als oft augenzwinkernd verwendete, aber doch abwertende Bezeichnung für eine zänkische oder tyrannische Frau etabliert.

Besonders misogyn wird es, wenn man Frauen als Hexen bezeichnet – da fehlt selbst das Augenzwinkern. Entstanden ist das Wort wohl aus zwei Begriffen. Da ist das Grundwort Hag, was Zaun, Hecke oder Gehege bedeutet. Als zweiter Teil wird ein nordisches Wort vermutet – tysja, so viel wie zerzauste Frau. Aus Hagzissa, also ein auf Zäunen aufhältiges dämonisches Wesen, wurde die Hexe. Und die ging dem Volksglauben nach auf eine Frau über, die mit dem Teufel im Bunde steht.

Im Märchen oder – positiv besetzt – als Kräuterhexe mag das okay sein. Im politischen Diskurs haben aber weder Bissgurn noch Hexe etwas verloren. Sind wir uns da einig?

