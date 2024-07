Finanzpolizei suchte illegales Personal in sieben Hotels

Bei einer Kontrollaktion in mehreren Wiener Hotels gleichzeitig war jeder vierte Dienstnehmer des Fremdpersonals illegal beschäftigt. Ermittlungen folgen.

Die Finanzpolizei führte eine groß angelegte Kontrollaktion in der Hotelbranche durch. In der vergangenen Woche wurde das Fremdpersonal von gleich sieben Wiener Hotels kontrolliert. Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung wurde an den Kontrollorten fündig. Mehrere Verstöße gegen unterschiedliche Gesetze werden Strafen in Höhe von mehreren Tausend Euro zur Folge haben, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums.

An dem Einsatz, der am Donnerstag in der vergangenen Woche stattfand, waren 77 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Mitarbeitende des Prüfdienstes Lohnabgaben und Beiträge, der Polizei und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl.

Mehr lesen Signa Prime wartet dringend auf Geld: Wo Cash verloren ging

Fokus auf Reinigungskräfte

„Die behördenübergreifenden Schwer­punkteinsätze sind ein wichtiger Baustein in unserem Kampf gegen Schwarzarbeit. Damit bekämpfen wir vehement Steuer- und Abgabenbetrug“, sagte Finanzminister Magnus Brunner per Aussendung am Sonntag. „Die Finanzpolizei hat mit diesem Einsatz weiteren Schaden verhindert und wird auch in Zukunft gezielt gegen derartige kriminelle Handlungen vorgehen“, fuhr Brunner fort.

Da Fremdpersonal oft als Reinigungs- und Servicekräfte eingesetzt werden, fand dort auch die Schwerpunktaktion der Polizei statt. Bei 96 ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den geprüften Hotels wurden 23 Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz sowie das Arbeitszeitgesetz festgestellt. Das deute darauf hin, dass jeder vierte Dienstnehmer des kontrollierten Fremdpersonals illegal beschäftigt sei.

»Die behördenübergreifenden Schwerpunkteinsätze sind ein wichtiger Baustein in unserem Kampf gegen Schwarzarbeit.« Magnus Brunner Finanzminister

„Die Schwerpunktkontrollen im Hotelreinigungsbereich werden zum Schutz der legalen Anbieter von der Finanzpolizei fortgesetzt und bei Bedarf auch intensiviert“, betonte Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei.

Abnahme der Reisepässe

In einem Hotel im siebten Wiener Gemeindebezirk wurde sogar die Hälfte der zehn angetroffenen Reinigungskräfte illegal in Österreich beschäftigt. Zudem wurden vor Ort vier Festnahmen wegen illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet durch die Sicherheitsbehörde vorgenommen.

In einem anderen Hotel erfolgte die Abnahme der Reisepässe von drei ausländischen Angestellten. Aufgrund dieser Übertretungen beantragte die Finanzpolizei insgesamt Strafen in der Höhe von 68.000 Euro. Zusätzlich konnten sofort 43.000 Euro an vollstreckbaren Abgabenrückständen eingebracht werden. Die Schwerpunktaktion werde nun zu weiteren Ermittlungen gegen die angetroffenen Subunternehmen führen. (APA)