Rafael Nadal verpasst Titel Nummer 93

Rafael Nadals Erfolgslauf in Båstad endet im Finale, aber die Zuversicht für Olympia in Paris steigt.

Trotz erfolgreicher Turnierwoche samt vier Siegen hat es für Rafael Nadal am Ende nicht für den großen Coup gereicht: Im Finale des ATP-250-Turniers in Båstad unterlag der 22-fache Grand-Slam-Champion im Endspiel Sonntagnachmittag dem Portugiesen Nuno Borges mit 3:6, 2:6. Es war Nadals erstes ATP-Finale seit über zwei Jahren, als er in Indian Wells angeschlagen dem US-Amerikaner Taylor Fritz unterlegen war. Damit hält der Spanier weiter bei 92 Turniersiegen. Im Finale der French Open 2022 hatte er zuletzt einen Pokal gestemmt.

Nadal war in Båstad auf die Tour zurückgekehrt, nachdem er zuvor Ende Mai bei den French Open in Paris zum Auftakt an Alexander Zverev gescheitert war. Im schwedischen Küstenort sammelte der 38-Jährige wertvolle Matchpraxis, auch seinen Körper konnte er wieder an die Belastungen des Sports heranführen. „Ich habe schon lange nicht mehr so viele intensive Matches in so kurzer Zeit gespielt“, erklärte Nadal, der auf ein Antreten in Wimbledon verzichtet hatte, um seinem Körper die nötige Ruhephase zu verschaffen und in Hinblick auf Olympia weiter auf Sand zu trainieren.

Goldene Erinnerungen

Bei den am Freitag beginnenden Spielen in Paris wird im Stade Roland Garros um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Nadal hatte Olympia neben den French Open als sein Hauptziel in dieser Saison deklariert. „Dort möchte ich so gut wie möglich in Form sein“, bekräftigte Nadal im Frühjahr. Am Bois de Boulogne wird der Linkshänder nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel mit Landsmann Carlos Alcaraz antreten. Mit den Olympischen Spielen verbindet Nadal goldene Erinnerungen. In Peking 2008 triumphierte er im Einzel. 2016, in Rio de Janeiro, gewann Nadal an der Seite von Marc Lopez das Doppel. (cg)