Ouverture spirituelle: Dieses Chor-Erlebnis ist ein wahres Wunder

Renaissance und Gegenwart, Vox Luminis, Patricia Kopatchinskaja, die Camerata Salzburg, der BR-Chor: Die Ouverture spirituelle macht ihrem Ruf als Zentrum tief bewegender Musikbegegnungen abseits von allem äußerlichen Festspielrummel wieder alle Ehre.

40 singende Menschen, einander zugewandt im Kreis auf der Bühne im Altarraum der Kollegienkirche zu Salzburg. Ein kunstvolles Klanggeflecht, das aus einer einzigen Kehle beginnt, wechselnde Gruppen erzeugt, hin und her wogt, alles erfasst und überwölbt. „Auf keinen anderen als auf dich hoffe ich, Gott Israels“, beginnt der Text. 40 Stimmen, in acht Chöre zu fünf Sängerinnen und Sängern aufgeteilt: Die Motette „Spem in alium“ des Engländers Thomas Tallis, komponiert um 1570, ist eines der Gipfelwerke der Vokalpolyphonie. Wie lässt sich ein Konzert noch steigern, das gleich mit einem solchen Höhepunkt beginnt?