Ob linke oder rechte Po-Backe: Grapschender Lehrer muss zahlen

Versehen des Bundesverwaltungsgerichts lässt Disziplinarstrafe unberührt.

Der Lehrer habe bei der Gangaufsicht eine Schülerin absichtlich mit seiner Hand an einer Gesäßbacke eine Sekunde lang berührt. Deshalb verhängte die Bundesdisziplinarbehörde eine Strafe in Höhe eines Ruhebezugs gegen den nunmehr pensionierten Pädagogen.

Der Mann wehrte sich dagegen mit allen Mitteln, doch weder die Verjährungseinrede noch die Behauptung, die junge Frau habe die Berührung erfunden oder sich nur eingebildet, halfen ihm. Und auch der Umstand, dass in der Tatumschreibung des Bundesverwaltungsgerichts von der linken Gesäßbacke die Rede war, während alle anderen Verfahrensergebnisse die rechte betrafen, lässt die Strafe unberührt: Die Entscheidung sei, so der VwGH (Ra 2024/09/0027), auch vor der möglichen Berichtigung in der richtigen Fassung zu lesen.