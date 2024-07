Uneinigkeit bei Leerstandsabgabe

In Wien wurde bisher keine Leerstandsabgabe eingeführt.

In Wien wurde bisher keine Leerstandsabgabe eingeführt. Clemens Fabry

Einheitliche Linie zeichnet sich nach der heurigen Gesetzesänderung unter den Bundesländern nicht ab. Mehrere Länder lehnen die Abgabe ab.

Eine im April beschlossene Novelle im Nationalrat ermöglicht es den Bundesländern, Leerstandsabgaben effektiv einzuheben. Zuvor war das den Ländern nur eingeschränkt möglich. Wer ohne triftige Gründe nicht vermietet, soll demnach eine Buße zahlen. Die Maßnahme soll der Bekämpfung von Wohnungsnot dienen. Seit der Reform zeichnet sich eine einheitliche Linie unter den Ländern nicht ab. Manche Länder wollen etwa keine Gebühr einführen, in anderen gibt es solche oder ähnliche Steuern bereits.

„Wir sind generell skeptisch, was neue Steuern anlangt. Und Steuern auf Eigentum sehen wir noch viel kritischer. Deshalb sehen wir diesbezüglich keinen Handlungsbedarf, in Niederösterreich tätig zu werden“, sagte ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger. Auch Oberösterreich wird die Abgabe nicht einführen. Begründet wurde dies zuletzt von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) unter anderem mit den Auswirkungen, die mangels konkreter Daten nicht abschätzbar seien.

Wien will die Abgabe derzeit ebenfalls nicht einführen, auch wenn die SPÖ nicht völlig abgeneigt ist. Allerdings fordert sie vom Bund klare Richtlinien für die Einführung ein. Im Burgenland, wo es derzeit ebenso keine Leerstandsabgabe gibt, hieß es aus dem Büro von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), dass im Burgenland die Mobilisierung von ungenutztem Bauland im Vordergrund stehe und hierzu wurde die Baulandmobilisierungsabgabe eingeführt. Das Thema Wohnungsleerstand sei hier kein so akutes wie in anderen Bundesländern.

Zu wenig Daten in der Steiermark

Uneinig ist die rot-schwarze Landesregierung in Kärnten. Die SPÖ spricht sich für die Abgabe aus, die ÖVP dagegen. In der Steiermark existiert hingegen bereits eine Leerstandsabgabe. Die Umsetzung scheitert aber zum Beispiel in Graz und anderen Gemeinden daran, dass die entsprechenden Daten noch nicht vollständig erfasst wurden.

In Tirol gibt es eine Leerstandsabgabe seit Jänner 2023. Sie war von der damaligen schwarz-grünen Landesregierung eingeführt worden und sieht Abgaben je nach Wohnungsgröße in Höhe von mindestens zehn Euro bis maximal 215 Euro pro Monat vor. Sie blieb bisher deutlich unter den Erwartungen, da ­lediglich 900 leer stehende Wohnungen bis zum Meldestichtag 30. April 2024 angegeben wur­den. Die nunmehrige Landesregierung aus ÖVP und SPÖ kündigte für den Herbst eine Gesetzesnovelle an, die eine Verschärfung bringen soll.

Das Land Salzburg gibt Gemeinden seit 1. Jänner 2023 die Möglichkeit, eine Abgabe auf leer stehende Wohnungen einzuheben. Die Regelung bietet allerdings zahlreiche Ausnahmen. Zudem wird der Leerstand nicht systematisch erhoben, die Eigentümer melden sich selbst bei den Gemeinden. Die Höhe der Abgabe ist gestaffelt, unterscheidet zwischen Alt- und Neubau und beginnt bei 400 Euro jährlich für bis zu 40 Quadratmeter und endet bei 5000 Euro jährlich für eine mehr als 220 Quadratmeter große Wohnung im Neubau. Nach der Verfassungsnovelle im April 2024 kam es im Salzburger Landtag zu heftigen Diskussionen zwischen der schwarz-blauen Landesregierung und der Opposition, die bis zu 16.300 leer stehende Wohnungen im Bundesland vermutet. SPÖ, KPÖ Plus und Grüne fordern unisono eine höhere Abgabe. ÖVP und FPÖ halten die Rechtslage hingegen für gut, die beiden Landesregierungsparteien wollen nun aber die Einhebung und Wirkung der Leerstandsabgabe für 2024 evaluieren lassen.

Abgabe in Bregenz

In Vorarlberg wurde per 1. Jänner 2024 eine Leerstandsabgabe eingeführt, indem das Zweitwohnsitzabgabegesetz angepasst wurde. Dem Gesetz zufolge gelten Wohnungen, die mehr als die Hälfte des Kalenderjahres keine Hauptwohnsitzmeldung haben, als Zweitwohnsitz und können abgabenpflichtig wer­den. Allerdings sind gesetzlich auch Ausnahmen davon vorgesehen. Ob eine Abgabe zu entrichten ist oder nicht, entscheidet die jeweilige Gemeinde. Im Maximalfall sind 2775 Euro pro Jahr zu bezahlen. Eingeführt wurde die Zweitwohnsitzabgabe bereits in der Landeshauptstadt Bregenz, dort werden bis zu 1335 Euro pro Jahr fällig. (APA/red.)