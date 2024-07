Nach dem tödlichen Drohnenagriff der Houthi-Miliz hat Israel erstmals ein Ziel im Jemen bombardiert. Experten rechnen mit weiteren Angriffen der Houthis, auch auf Tel Aviv.

Tel Aviv. Während der Krieg im Gazastreifen weiter tobt, während Israels Schlagabtausch mit der libanesischen Hisbollah immer heftiger wird, droht nun womöglich noch Eskalation an einer dritten Front: zwischen Israel und den Houthi-Rebellen im Jemen. Am frühen Freitagmorgen war eine mit Sprengstoff beladene Drohne in ein Wohnhaus in Tel Aviv eingeschlagen.

Immer wieder im Visier

Wacklige Handyvideos zeigen, wie die Drohne vor nachtschwarzem Himmel den Mittelmeerstrand überfliegt und Sekunden später eine Explosion in einem mehrstöckigen Gebäude auslöst. Ein Mann starb, mindestens acht weitere Menschen wurden verletzt. Die Houthis übernahmen Verantwortung.