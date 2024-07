Trump in Hochform: „Biden ist ein dummer, schwacher, alter Mann“

Bei der ersten Wahlkampfveranstaltung nach dem Attentat ist Trump wieder ganz der Alte, spaltet, beleidigt, beschimpft Joe Biden und lobt Autokraten wie Chinas Staatschef Xi Jinping. Immer mehr Demokraten befürworten indes hinter den Kulissen die Kandidatur von Vizepräsidenten Kamala Harris.

Die Gerüchte und Spekulationen über den Rückzug Joe Bidens aus dem Präsidentschaftsrennen befeuern Donald Trump. „Wer soll gegen uns antreten: Joe Biden oder Kamala Harris?“, rief er bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem auf ihn verübten Attentat etwa 12.000 Anhängern im US-Bundesstaat Michigan zu. Dabei machte sich der Republikaner über die demokratische Partei lustig: „Sie haben keine Ahnung, wer ihr Kandidat ist“, witzelte Trump. Biden habe die Vorwahlen gewonnen, „und jetzt wollen sie es ihm wegnehmen“. Und er prognostizierte für die Republikaner einen „monumentalen Erdrutschsieg“ bei der Wahl im November.

Update Der Wahlkampfauftritt von Donald Trump fand vor der Bekanntgabe von Joe Bidens Rücktritt als demokratischer Präsidentschaftskandidat statt. Dass er nicht kandidieren wird, gab der 81-Jährige am Sonntagabend bekannt. Mehr dazu.

Auch wies er empört Vorwürfe zurück, er sei eine Bedrohung für die Demokratie. „Letzte Woche habe ich mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen“, meinte Trump. Und betonte: „Ich bin ganz und gar kein Extremist“: Der republikanische Präsidentschaftskandidat wies Verbindungen zum „Project 2025“ zurück, einem radikalen Programm der ultrakonservativen Heritage Foundation für einen kompletten Umbau des Regierungsapparats und eine drastische konservative Wende.

„Brillanter“ Xi Jinping

In seiner feurigen, aber wie gewohnt von vielen Abschweifungen geprägten Rede legte Trump seine radikalen Ansichten zur Einwanderung dar, verbreitete Unwahrheiten über die Kriminalität von Migranten und wiederholte die vielfach widerlegte Behauptung, die Demokraten hätten die Präsidentschaftswahl 2020 „manipuliert“. Er bewunderte offen ausländische Autokraten, darunter den „brillanten“ chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den er dafür lobte, dass er „1,4 Milliarden Menschen mit eiserner Faust“ kontrolliere.

Und mittendrin erinnerte er immer wieder an das Attentat der vergangenen Woche, stellte es als eine Art göttliche Fügung dar, dass er noch lebe: „Ich stehe nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes vor Ihnen. Ich sollte jetzt nicht hier sein, aber es ist etwas ganz Besonderes passiert.“

„Durchgeknallt und verrückt“

Eindeutig hinter sich gelassen hat er die selbst auferlegte Zurückhaltung und seinen Aufruf zur Einigkeit. Wie gewohnt schimpfte und beleidigte er, nannte Biden „dumm“ und einen „schwachen alten Mann“ und bezeichnete Harris als „verrückt“ und „durchgeknallt“.

Derweil wächst bei den Demokraten intern der Druck auf Biden, auf seine Kandidatur zu verzichten. Der Amtsinhaber steht seit seinem fahrigen und wirren Auftritt im TV-Duell mit Trump Ende Juni massiv unter Druck. Inzwischen haben mehr als 30 Mitglieder des Repräsentantenhauses und vier Senatoren der Demokraten Biden öffentlich zum Rückzug aufgerufen.

Biden erholt sich derzeit noch von einer Coronainfektion in seinem Strandhaus in Delaware. Der „New York Times“ zufolge beobachtet er die Absetzbewegung innerhalb seiner Partei mit Verbitterung und Unverständnis. Forderungen nach einem Ausstieg aus dem Rennen um das Weiße Haus erteilte er schon Freitag eine Absage. Er kündigte an, nach seiner Corona-Erkrankung in der kommenden Woche seine Wahlkampftermine wieder aufnehmen zu wollen.

Rückenwind für Harris

Doch hinter den Kulissen befürworten laut Medienberichten immer mehr Demokraten eine Kandidatur von Kamala Harris. Das berichtete auch der Fernsehsender CNN und nennt als Quelle Gespräche mit mehreren führenden Demokraten, von denen allerdings keiner namentlich genannt werden will.

Harris galt bisher jedoch als wenig aussichtsreiche Kandidatin: Sie sei zu unbeliebt in der Bevölkerung, sei während Bidens Amtszeit zu stark im Hintergrund geblieben, hieß es. Zudem gilt sie nicht als besonders gute Wahlkämpferin. Viele zeigten sich aber beeindruckt über ihre souveräne Reaktion auf die Rückzugsgerüchte Bidens.

Dass sich die demokratische Partei nun auf sie als mögliche Nachfolgerin für Biden einigen könnte, lässt sich nach den Informationen von CNN eher auf praktische Gründe als eine neu erwachte Begeisterung zurückführen. Innerhalb der Partei mache sich eine zunehmende Erschöpfung breit, berichtet der Sender. Das leidige Thema solle schnell abgehakt werden, hieß es. (basta/ag.)