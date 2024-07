Wer sagt denn, dass Stallorder schlecht sind?

Wo Formel-1-Boliden fahren, wird Staub aufgewirbelt. Im Sinne des Wirbels: Bitte mehr von dieser legendären Wettkampfpolitik der Motorsport-Königsklasse.

An die Rolle, in die McLaren in der Formel 1 (wieder) geschlüpft ist, muss sich der Rennstall erst noch gewöhnen. Die neue stärkste Kraft im Feld hat beim Großen Preis von Ungarn bzw. auf dem Weg zum sicheren Doppelsieg jede Menge Souveränität vermissen lassen. Warum so viel Nervosität und fragwürdige strategische Entscheidungen, wo doch die Verfolger unter dem Strich deutlich unterlegen waren und man selbst alle Trümpfe in der eigenen Hand hatte?

Die gute Nachricht: Es hat immer noch zum Premierentriumph für Oscar Piastri gereicht, der kurz vor Schluss und nach mehrmaligen Aufforderungen des McLaren-Kommandostands an Lando Norris, seinen Teamkollegen überholen durfte. Norris hatte zuvor von einer Entscheidung des britischen Rennstalls profitiert, die wiederum den bis dahin Führenden Piastri klar benachteiligt hatte.

Die schlechte Nachricht: Auf diese Art und Weise wurde aus einem Erfolg auf ganzer Linie ein Erfolg, der sowohl von den beiden Piloten als auch vom Rest der McLaren-Crew nur schaumgebremst gefeiert werden konnte. Seinen ersten Sieg in der Motorsport-Königsklasse hat sich Piastri sicher anders vorgestellt. Und Norris muss hoffen, dass er die WM am Ende nicht wegen ein paar Pünktchen hinter dem aktuellen Leader Max Verstappen beenden wird.

Würze, Wünsche, Österreich

Einen großen Gewinner gab es am Sonntag aber auch, nämlich das sensationsgeile Formel-1-Publikum. Diesem wurde durch das Drama um die Stallorder ein Rennen mit ganz besonderer Würze präsentiert. Müssen solche Eingriffe der Teamleitung zwingend schlecht sein? Im Sinne der Unterhaltung und der weltweiten Aufmerksamkeit wohl nicht. Der Wunsch von McLaren-Boss Andrea Stella, der Sieg und nicht das Drumherum solle im Mittelpunkt stehen, wird jedenfalls unerfüllt bleiben.

Ferrari kann ein Lied davon singen. Immerhin gelten die Vorkommnisse rundum den Scuderia-Doppelsieg beim Großen Preis von Österreich 2002 als Inbegriff aller Stallorder-Skandale. Hätte Rubens Barrichello damals einen (sportlich absolut gerechtfertigten) Sieg vor Michael Schumacher gefeiert, würden sich heute wohl nur noch die Wenigsten an jenes Rennen in Spielberg erinnern. Die schillernde PS-Show der Formel 1 lebt nicht zuletzt von solcher Wettkampfpolitik.