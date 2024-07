Kamala Harris: „Ich bin bereit, meinem Land zu dienen“

Vizepräsidentin Kamala Harris ist die logische Ersatzkandidatin für Joe Biden. Plötzlich ist sie aus dem Schatten ins Rampenlicht getreten.

Anfang des Jahres formulierte Nikki Haley ihre Vision von den USA: zwei Frauen im Duell um die Präsidentschaft. Konkret: ein Match Haley gegen Kamala Harris, die 52-jährige Republikanerin gegen die 59-jährige demokratische Vi­ze­prä­si­den­tin, beide mit in­di­schen Wurzeln.

Das hatte Donald Trumps Gegenkandidatin, die frühere Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin, für 2028 angepeilt. Für Kamala Harris könnte sich das nun schon früher erfüllen, wenn die Nummer zwei der Demokraten zur Nummer eins avancieren sollte.

Harris hat sich bisher 100-prozentig loyal zu Joe Biden gezeigt. Sie machte Wahlkampf, während er den Amtsgeschäften nachging oder durch Krankheit verhindert war. Sie konferierte mit Großspendern und versuchte sie zu kalmieren und von einem Wahlsieg des Duos Biden-Harris zu überzeugen: „Wir werden diese Wahl gewinnen.“ Jüngst forderte sie J.D. Vance, ihr Pendant auf republikanischer Seite, für August zum TV-Duell auf. Kurzum: Sie erfüllt ihre Aufgabe als Stellvertreterin. Zugleich trat die Vizepräsidentin aber auch aus dem Schatten Bidens, in dem sie mehr als drei Jahre gestanden war. Meist hat sie sich bei Bidens Auftritten im Weißen Haus auffällig-unauffällig im Hintergrund gehalten.

Wie die künftige Präsidentin

Als Joe Biden bei der Siegesparty im November 2020 in seiner Heimatstadt Wilmington Kamala Harris im weißen Hosenanzug auf der Bühne galant den Vortritt gelassen hatte, da klang seine Nummer zwei wie eine künftige Präsidentin, die die richtigen Themen zur Sprache brachte und ihre historischen Vorbilder würdigte. Es sollte demonstrieren, dass sie bereit war, die Nachfolge Bidens anzutreten. Als Barack Obamas Vizepräsident wusste Biden ja um das bittere Los eines Stellvertreters.

Von Fortüne war die Kalifornierin Harris, eine ehemalige Staatsanwältin aus San Francisco, aufgewachsen als Tochter eines Forscher-Ehepaars aus Jamaika und Indien, lange Zeit nicht begleitet. Der Präsident betraute sie mit zwei delikaten Aufgaben, die keinen raschen Erfolg verhießen: das Management der Migrationskrise und der Kampf gegen die Einschränkung des Wahlrechts durch die Republikaner. In ihrem Team machte sich Unmut breit, die Fluktuation war groß, es hagelte Kritik aus den eigenen Reihen und die Opposition erkor sie zur Zielscheibe – mit sexistischen und rassistischen Untertönen.

Auch ihre Auslandsreisen standen zunächst unter einem schlechten Stern. Ein Trip nach Guatemala und Mexiko war vom Ansturm auf die US-mexikanische Grenze bestimmt. „Kommt nicht“, lautete ihre Devise an potenzielle Migranten. Die Asienreise der Vizepräsidenten mit den indischen Wurzeln nach Singapur und Vietnam zur Pflege der diplomatischen Beziehungen und zur Förderung einer Allianz gegen China fiel zusammen mit dem Fiasko des US-Abzugs in Afghanistan und dem Attentat auf US-Soldaten auf dem Flughafen in Kabul. Schlagartig war das Interesse an der Diplomatie der Kamala Harris in Südostasien erloschen.

Auf der internationalen Bühne

Langsam fasste sie auf der internationalen Bühne indes Tritt. Eine Afrika-Reise, ihre Trips zur Münchner Sicherheitskonferenz oder nach Kiew zeugten vom gewachsenem Selbstbewusstsein. Der Austausch mit Staats- und Regierungschefs wurde allmählich zur Routine. Doug Emhoff, ihrem Ehemann, flogen als Second Husband derweil die Sympathien zu.

In einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ hat sich Harris schon vor Längerem auf eine Suggestivfrage hin in Stellung gebracht: „Ich bin bereit, meinem Land zu dienen. Daran gibt es keinen Zweifel.“ Es ist ein Stehsatz, den sie zuletzt immer wieder bekräftigt hat. Dass die Nummer zwei bereitsteht, im Notfall die Amtsgeschäfte im Weißen Haus zu übernehmen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch Biden neuerdings betont. Aus der Stellvertreter-Position waren nach dem Zweiten Weltkrieg schon Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald Ford oder George Bush sen. ins Weiße Haus gestartet - und Richard Nixon und Joe Biden hatten den Posten zuvor auch schon bekleidet.

Sie gäbe eine gute Präsidentin ab, sagt Biden jetzt öfter im Konjunktiv über Kamala Harris. In einer TV-Debatte im Vorwahlkampf hatte Harris ihn noch heftig attackiert, was ihr Jill Biden übel genommen haben soll. Nach einem fulminanten Start gab sie ihre Kampagne aber noch vor Beginn der Vorwahlen auf, weil ihr das Geld ausgegangen war. Dass sie als kalifornische Justizministerin enge Bande mit Beau Biden, damals in gleicher Position in Delaware, geschlossen hatte, verhalf ihr schließlich zum Entree als Vizepräsidentschaftskandidatin.

Minderheiten ansprechen

Als Verteidigerin des Präsidenten legt sich Harris nun kräftig ins Zeug. Zugleich ist sie sich dessen bewusst, dass sich das Rampenlicht immer stärker auf sie richtet. Im Wahlkampf hat ihr Joe Biden eine zentrale Rolle zugewiesen. Sie sollte die Minderheiten ansprechen, insbesondere Afroamerikaner und Asiaten, Junge und nicht zuletzt Frauen. Als Verfechterin für die vom Obersten Gerichtshof aufgehobene Abtreibungsregelung tourt sie seit Monaten durchs Land, um Frauen an die Demokraten zu binden.

Eigentlich war Biden als „One-Term-President“ angetreten, bereit, die Staffel an Harris weiterzugeben. Doch Biden beharrte lang darauf, dass er der Einzige sei, der Donald Trump schlagen könne. Mittlerweile ist Kamala Harris, die lang als unbeliebter galt als Biden, in Schlagdistanz zu Trump herangerückt. In einer Umfrage liegt sie nur zwei Prozentpunkte hinter dem Ex-Präsidenten. Freilich kommt es auf die Swing States an, und gerade im Mittleren Westen hat Trump nun in J.D. Vance als Vize eine politische Waffe zur Hand.

Zweifel, das Duo Trump-Vance zu besiegen, hat Kamala Harris noch nicht ausgeräumt. Viel könnte davon abhängen, wen sie zu ihrem Vize küren wird.