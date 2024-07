Als Lyndon B. Johnson auf die Wahl verzichtete

Lyndon B. Johnson trat 1968 überraschend nicht zur Wahl an. Imago / Courtesy Everett Collection Via Www.imago-images.de

Im März 1968 erklärte der US-Präsident überraschend, er werde nicht zur Wahl antreten. Der Wahlprozess der Demokraten endete in Tod und Chaos – und mündete im Sieg des Republikaners Richard Nixon.

Im Fernen Osten tobte ein Krieg, der in der Heimat immer unpopulärer wurde, insbesondere unter den Parteigängern des Präsidenten. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg hatten in den USA die Unis und die Straßen erreicht. Bei der ersten Vorwahl der Demokraten in New Hampshire im März 1968 erhielt Präsident Lyndon B. Johnson gerade einmal 49 Prozent der Stimmen, während Eugene McCarthy, sein Konkurrent und ein deklarierter Kriegsgegner, auf 42 Prozent kam.

Die Primaries waren ein Vorzeichen für ein Jahr, in dem die Antikriegs-Proteste im Land ihrem Höhepunkt zustrebten und zu Unruhen und Straßenschlachten ausarten sollten. Robert F. Kennedy, der frühere Justizminister unter seinem Bruder und inzwischen mit 42 Jahren ein immer noch relativ junger Senator aus New York, schickte sich an, als Präsidentschaftskandidat der Demokraten ins Rennen zu gehen. Mit dem Bruder John F. Kennedys verband Johnson eine Intimfeindschaft.

Da entschloss sich der Präsident am 31. März, aus dem Oval Office des Weißen Hauses eine Rede an die Nation zu halten. Johnson sprach über den Krieg in Vietnam, über Friedensgespräche und dass er sich voll auf sein Amt konzentrieren werde. Am Ende seiner Ansprache gab er dann beiläufig bekannt, dass er auf eine Wiederwahl im November verzichten und eine Nominierung nicht annehmen werde.

Rücktritt aus freien Stücken

Es war nichts weniger als eine Sensation – ein Präsident, der aus freien Stücken von seiner Kandidatur zurücktritt. Die US-Amerikaner waren perplex. Das Land war auch damals polarisiert, zumal da es fernab im Morast des Kriegs steckte. Johnson hatte vor mehr als vier Jahren nach dem Attentat auf John F. Kennedy als Vizepräsident die Präsidentschaft übernommen. Der ehemalige Senator aus Texas brachte bahnbrechende Gesetze im Sozial- und Gesundheitswesen auf den Weg und forcierte die Bürgerrechte, in Vietnam versanken die US-Truppen freilich immer tiefer im Sumpf. Die Vietcong lacierten die Tet-Offensive.

Wenige Tage später schockte der Mord an Martin Luther King die Nation, zwei Monate darauf das Attentat auf Robert F. Kennedy in Los Angeles nach seinem Sieg bei den Primaries in Kalifornien. Die Dynamik im Wahlkampf war nach einem Siegeslauf auf seiner Seite gewesen, er entfachte Begeisterung unter seinen Anhängern – Junge, Frauen und Minderheiten. Der Parteitag im August in Chicago stürzte die Demokraten vollends ins Chaos. Anti-Kriegsproteste und Ausschreitungen erschütterten die Stadt am Michigansee, die Polizei ging hart gegen de Demonstranten vor. Richard Daley, Chicagos demokratischer Bürgermeister, wollte einen geordneten Parteikonvent in seiner Stadt gewährleisten, ließ die Ordnungskräfte jedoch über die Stränge schlagen und auf die „Hippies“ einprügeln.

Debakel gegen Republikaner Nixon

Draußen lagen Tränengasschwaden in der Luft, und das Chaos auf den Straßen übertrug sich auch auf den Parteitag. Auf offener Bühne brach Streit über die Modalitäten aus, und die Demokraten boten das Bild einer zerrissenen, gespaltenen Partei. Am Ende ging Vizepräsident Hubert Humphrey als Favorit des Establishments als Präsidentschaftskandidat hervor, Eugene McCarthy blieb als Galionsfigur der Kriegsgegner und des progressiven Flügels in der Minderheit. Bei der Wahl im November erlitt die Partei unter Humphrey gegen den Republikaner unter Richard Nixon ein Debakel. Erst Nixons Watergate-Skandal sollte die Demokraten wieder zusammenführen.

50 Jahre später findet der Parteitag nun wieder im August in Chicago statt, und neuerlich droht ein chaotischer Konvent, überschattet von Konflikt.