Joe Biden: Das Ende einer langen politischen Karriere

Mit nur 29 Jahren wurde Joe Biden in den US-Senat gewählt. 52 Jahre später beendet er seine politische Karriere als US-Präsident.

Wien/Washington. Es ist eine nette Anekdote, die recht gut zeigt, wie Joe Biden in seinen besten Zeiten war. Barack Obama war eben in den US-Senat gewählt worden, 2005 nahm er als neues Mitglied an der ersten Sitzung des außenpolitischen Ausschusses des Senats teil. Da setzte das langjährige Mitglied Biden zu einer Rede an – so ausführlich und so mühsam, dass Obama eine kleine Notiz an einen seiner Mitarbeiter weitergab: „Shoot. Me. Now.“

Joe Biden war im Senat gefürchtet, wenn er ohne Manuskript eine Rede hielt – oder auch mit Manuskript. Er schweifte gerne ab, erzählte oft von seiner Oma, streute lustige Geschichten ein, teilweise auch peinliche, es genügte ein Einwurf, den er gerne aufnahm, und schon erzählte er von einem anderen Thema.

Einer der peinlicheren Momente ereignete sich in seinem Kampf um die Nominierung als demokratische Präsidentschaftskandidat 2008. Bei einer Veranstaltung lobte er vor einer großen Menschenmenge den Einsatz eines ehemaligen Soldaten und forderte den dann auf: „Steh auf, zeig Dich.“ Der Mann saß im Rollstuhl.

Unumstritten war in seinen vielen Jahren im US-Senat seine Expertise. Biden war einer der besten Kenner der Außenpolitik, beriet Präsidenten und machte mit seinem Einfluss im US-Senat selbst Außenpolitik.

Biden war erst 29 Jahre alt, als er 1972 in den Senat gewählt wurde. Er gehörte ihm bis Jänner 2009 an, als er als Vizepräsident von Barack Obama angelobt wurde. Der Triumph des jungen Politikers aus dem US-Bundessstaat, der noch dazu überraschend den Amtsinhaber, Caleb Boggs, geschlagen hatte, wurde kurz später von einer persönlichen Tragödie überschattet: seine Ehefrau Neilia und die gemeinsame Tochter Naomi wurden bei einem Autounfall getötet, die Söhne Beau und Hunter überlebten schwer verletzt.

Fortan fuhr Biden an jedem Sitzungstag des US-Senats in der Früh mit dem Zug von Delaware nach Washington und am Abend wieder zurück, damit er seine Söhne ins Bett bringen konnte. Die vielen Zugreisen trugen ihm den Spitznamen „Amtrak-Joe“ ein (Amtrak ist der Name der US-Zuggesellschaft).

Joseph Robinette Biden, 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Als Kind stotterte er, was er mit viel Disziplin ablegte. Aber auch später als Senator gab es kurze Momente, wenn Biden wieder leicht in Stotter kam.

Im Oktober 2002 war Biden einer von 77 Senatoren, die dem damaligen US-Präsidenten George Bush die Macht gaben, gegen den Irak Krieg zu führen. Die Jahre danach rechtfertige er in Reden immer wieder seine damalige Entscheidung. Er begründete sein Votum damit, dass Saddam Hussein „internationale Vereinbarungen nicht eingehalten nicht - und nicht, weil er Teil der al-Qaida war, wofür es keinen Beweis gab.“

Zweimal bemühte Biden sich selbst um die demokratische Präsidentschaftsnominierung. 1987 lief es nicht schlecht, bis Vorwürfe laut wurden, er habe eine Rede eines britischen Politikers (Neil Kinnock) plagiiert. Auch seinen Lebenslauf schmückte Biden in seinen Reden ein wenig zu großzügig aus. Dazu kamen interne Streitereien in seinem Team. Im September 1987 beendete er seine Kandidatur.

2007 versuchte er es erneut, hatte aber mächtige Gegner im Rennen um die Nominierung: Hillary Clinton und Barack Obama. Als er bei der Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa nur auf den fünften Platz kam, zog er seine Kandidatur zurück.

„Running Mate“ von Obama

Für Insider kam es wenig überraschend, als Barack Obama im August 2008 Joe Biden als seien „running mate“ für die Präsidentschaft vorstellte. Biden brachte als Vizepräsident vor allem die außenpolitische Erfahrung, die dem jungen Barack Obama fehlte.

Von 2009 bis 2017 war Biden Vizepräsident. Lange Zeit sah es so aus, als würde er 2016 als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen. Er verzichtete schließlich, auch weil die Umfragen zeigten, dass er im internen Rennen keine Chance gegen Hillary Clinton hatte. Clinton wurde schließlich demokratische Präsidentschaftskandidatin – und verlor am 8. November 2016 gegen Donald Trump.

2020 war schließlich Joe Bidens Zeit gekommen. Er verhinderte erfolgreich eine Wiederwahl von Donald Trump und wurde 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Es blieb bei einer Amtszeit.