Wie es zu Joe Bidens Rückzug kam

Der amtierende Präsident legt seine Kandidatur für die Wahl 2024 zurück. Der Schritt erfolgt nach Wochen der Spekulation – und Horror-Umfragen für die Demokraten. In Bidens Lager herrscht Verbitterung und Ärger, während sich die Partei der Frage stellt, wie es weitergeht.

New York/Rehoboth Beach. „My fellow Americans: In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben wir große Fortschritte als Nation gemacht.“ Es sind diese Zeilen, mit denen US-Präsident Joe Biden das Schreiben einleitet, mit dem er am Sonntagnachmittag seine Kandidatur für die Wahl 2024 beendet hat. „Während es mein Ansinnen war, wiedergewählt zu werden, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich mich zurückziehe, und mich ganz auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident bis zum Ende meiner Amtszeit konzentriere.“

Biden ist also aus dem Rennen. Nach Wochen der Spekulation, nach Tagen intensiven innerparteilichen Drucks hat sich der Demokrat dazu entschieden, die Bombe zu zünden – und seine Präsidentschaftskandidatur aufzugeben. Genauer erklären will sich Biden in einer Ansprache im Laufe dieser Woche.

Großspender machten Druck