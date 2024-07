Die ziemlich späte Einsicht des Joe Biden

Der US-Präsident gab dem massiven Druck aus seiner Partei doch noch nach. Die Demokraten müssen sich rasch um Kamala Harris scharen.

So tragisch und unwürdig das Gezerre über die Kandidatur Joe Bidens am Ende war, so sehr war es für die Gegner zur Lachnummer geworden. „Wollt ihr Kamala Harris als Gegnerin?“, fragte Donald Trump höhnisch bei seiner Kundgebung am Samstag in Grand Rapids im Swing State Michigan. Das Echo fiel matt aus.. „Oder wollt ihr den korrupten Joe Biden?“ Da brandete Jubel auf: Trumps Anhänger ließen keinen Zweifel, wen sie für den vermeintlich leichteren Trump-Rivalen am 5. November hielten.

Trump hat seinen Spott getrieben über das Drama, das sich seit Wochen bei den Demokraten entfaltete – halb griechisch, halb Shakespeare: Ein König, der nicht weichen und eine Partei, die ihn zwingen wollte. Nicht die erschreckenden Zeichen von Altersschwäche, nicht das Fiasko im TV-Duell, sondern erst die Auszeit durch eine Corona-Erkrankung ließen in dem 81-jährigen Präsidenten die späte Einsicht reifen, dass er nicht mehr der richtige Kandidat sei – und dass er schon gar nicht noch einmal vier Jahre im stressigsten und anspruchsvollsten Job, den die Weltpolitik bereithält, durchhalten könne. Am Ende hat ihm wohl auch die Familie gut zugeredet: Joe, lass es bleiben.

Der „One-Term-President“, der länger bleiben wollte