Der Machtkampf um die Nachfolge von Joe Biden

Joe Biden will die Spitzenkandidatur der Demokratin an seine Vizepräsidentin, Kamala Harris, übergeben. AFP

Für Vizepräsidentin Kamala Harris regnet es nach Joe Bidens Rückzug als demokratischer Spitzenkandidat Rosen – und Unterstützungserklärungen. Doch innerhalb der Partei positionieren sich erste Gegner.

Das Ex-Präsidentenpaar Clinton. Das demokratische Darling der Stunde, Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro. Der einflussreiche Black Caucus, die Koalition schwarzer demokratischer Abgeordneter. Sie alle vereinten sich hinter Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November, nur Stunden, nachdem Amtsinhaber Joe Biden seinen Abzug aus dem Rennen um das Weiße Haus am Sonntag bekannt gegeben hatte.

Harris gilt als die aussichtsreichste Kandidatin auf den „Top Slot“ der Demokraten im Kampf gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump für die Wahl im November. Nach Bidens Ankündigung, seine eigene Kandidatur aufzugeben, erscheint seine Stellvertreterin als natürliche Nummer eins. Auch, weil Biden ihr am Sonntag seine umfassende Unterstützung zusprach. Und weil die Spendengelder, die seine Kampagne bislang eingetrieben hat, am einfachsten an Harris zu übertragen wären.

Doch es ist auffällig, wer Harris nicht unterstützt, zumindest noch nicht, oder nicht einmal implizit. Dazu gehört etwa der frühere Präsident Barack Obama, der nach wie vor großen Einfluss in der Demokratischen Partei genießt. Oder die Ex-Chefin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die den geordneten Rückzug Bidens nach dessen verunglücktem Fernsehauftritt gegen Trump im Juni quasi im Alleingang orchestrierte.

Manchin überlegt Kandidatur