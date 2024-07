China senkt überraschend seine Leitzinsen

Die People's Bank of China reduziert sowohl den einjährigen Leitzins als auch den fünfjährigen Leitzins. Niedrigere Kreditkosten könnten die kriselnde Wirtschaft ankurbeln.

In einem überraschenden Schritt senkt die chinesische Zentralbank am Montag die Leitzinsen. Die People's Bank of China (PBOC) reduzierte den einjährigen Leitzins (LPR) von 3,45 Prozent auf 3,35 Prozent und den fünfjährigen Leitzins (LPR) von 3,95 Prozent auf 3,85 Prozent. Angesichts der Immobilienkrise und der Konsumflaute in der Volksrepublik könnten niedrigere Kreditkosten die Wirtschaft ankurbeln.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kämpft nach der Pandemie mit einem stotternden Wirtschaftswachstum und sucht nach Wegen, die wirtschaftliche Dynamik wiederzubeleben.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mehrheitlich nicht damit gerechnet, dass China an der Zinsschraube drehen würde. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR, während der fünfjährige Zinssatz die Preisgestaltung von Hypotheken beeinflusst. (APA/Reuters)