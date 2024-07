Die Ortschaft Innerkrems ist von Kärnten aus nicht erreichbar. Mehrere Häuser wurden über- bzw. unterschwemmt.

Nach einem schweren Unwetter ist am Sonntagabend in der Ortschaft Kremsbrücke in Oberkärnten Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Nach heftigen Regenfällen ging eine Mure im Bereich der Kesselgrubenalm ab und der Kremsbach drohte laut einer Aussendung überzulaufen. Die Ortschaft Innerkrems ist von Kärnten aus nicht erreichbar und von einem Stromausfall betroffen. Mehrere Häuser wurden über- und unterschwemmt. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es.

Die Innerkremser Landesstraße (L19) und die Katschberg Bundesstraße (B99) wurden gesperrt. Ein Krisenstab tagt am Montagmorgen, um über weitere Maßnahmen zu beratschlagen. (APA)