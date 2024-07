Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 schlug die große Stunde von Anna Kiesenhofer, sie gewann sensationell Gold im Straßenrennen. In Paris 2024 will sie sich im Zeitfahren behaupten, am Samstag wird es ernst. Ein Blick zurück, einer voraus: wer Grenzen setzen will und sie auch brechen muss.

Manches bleibt im österreichischen Sport eben unvergessen. Und was sich bei den Sommerspielen in Tokio 2021 ereignete, kann man auch nicht vergessen, denn es ist bis dato geradezu märchenhaft. Was mit einem plumpen ORF-Spruch begann, man würde sie womöglich nicht mehr sehen, endete in einer der größten Gold-Sensationen im Radsport überhaupt: die Mathematikerin Anna Kiesenhofer, eine Integral-Spezialistin, geboren in Kirchdorf an der Krems und aufgewachsen in Niederkreuzstetten im Bezirk Mistelbach brauste dem Feld im Straßenrennen auf und davon. Topstars und Favoritinnen wie Annemiek van Vleuten hatten ihre Solo-Flucht vergessen. Die Weltmeisterin jubelte sogar noch auf der Ziellinie, ehe man ihr das verlorene Rennen erklärte. Nach 137 Kilometern erstrahlte der Stern einer Österreicherin im Fuji International Speedway-Zentrum.

Die Niederösterreicherin, damals noch Angestellte an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, mag als eigen gelten und vorzugsweise ihrer Wege gehen, doch sie nützte die Gunst der Stunde. Bei Olympia gibt es keinen Funk, sie hatte den besten Antritt, das Momentum und den Glauben. Es war die erste Olympiamedaille einer Österreicherin im Olympia-Radsport, das erste Rad-Gold seit Adolf Schmal 1896.

Während die Welt staunte, wusste die 55 Kilogramm leichte und 1,67 Meter große Österreicherin, warum es ihr gelungen war. Berechnung ist das halbe Leben.