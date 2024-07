Acht Verletzte bei Unfall auf Kärntner Schnellstraße

Ein 21-Jähriger kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen.

Ein 21-Jähriger Burgenländer hat am Sonntagnachmittag auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) zwischen St. Donat und St. Michael am Zollfeld einen schweren Unfall verursacht. Er kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, streifte den entgegenkommenden Pkw eines 45-Jährigen aus St. Veit an der Glan und kollidierte anschließend frontal mit dem Pkw eines 63-jährigen Klagenfurters. Der 21-Jährige sowie sieben weitere Personen wurden mit teils schweren Verletzungen geborgen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des 21-Jährigen ausgerissen. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt. Das Fahrzeug des 63-Jährigen wurde in den angrenzenden Acker geschleudert, wodurch der Fahrer ebenfalls eingeklemmt wurde. Er sowie die fünf Insassen des dritten Pkws - eine Familie mit drei Kindern im Alter von acht, elf und 13 Jahren - erlitten Verletzungen und wurden in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Am Unfallort. APA / FF ST. DONAT / Unbekannt

Die S 37 war aufgrund von Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr bis 19 Uhr gesperrt. (APA)