FPÖ will am Mittwoch Liste für Nationalratswahl fixieren

Bisher steht lediglich fest, dass Parteiobmann Herbert Kickl als Nummer eins in die Wahl gehen wird. Einreichsschluss der Liste ist der 2. August.

Die Freiheitlichen entscheiden am Mittwoch über ihre Bundesliste für die Nationalratswahl am 29. September. Dementsprechende Informationen der „Kronen Zeitung“ wurden am Montag aus Parteikreisen bestätigt. So gut wie fix ist einzig und allein, dass Bundesobmann Herbert Kickl Spitzenkandidat wird. Die FPÖ ist damit die letzte Parlamentspartei, die ihren Wahlvorschlag präsentiert. Einreichschluss ist der 2. August.

Wann sich der Bundesvorstand trifft um die Liste zu beschließen, ist noch nicht bekannt. Auch wann und in welcher Form die FPÖ ihre Bundesliste der Öffentlichkeit vorstellt, soll parteiintern noch nicht festgelegt sein. Zuletzt hatte die Wiener Landespartei ihre Liste präsentiert, dort tritt Harald Stefan auf Platz Eins an. Die Freiheitlichen haben laut Umfragen gute Chancen, als stimmenstärkste Partei aus der Wahl hervorzugehen. (APA)

>>> Bericht der „Kronen Zeitung“