Nach Angriff auf Tourist: Neue Verordnung zur Tötung von Problembärin

Im Trentino hat ein Bär hat einen Touristen beim Joggen angegriffen und verletzt. Landeshauptmann Fugatti lässt nicht locker und unterzeichnet eine neue Verordnung zur Tötung der Bärin. Tierschützer kündigen Einspruch an.

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti gibt nicht nach. Am Freitag hatte das Trienter Verwaltungsgericht seine Abschussverfügung für die Problembärin KJ1 gestoppt, die für die Verletzung eines französischen Touristen verantwortlich gemacht wird. Am Samstag unterzeichnete Fugatti eine neue Verordnung zur Tötung der Bärin. Der Landeshauptmann hofft, dass diese nicht erneut vor Gericht angefochten wird.

Es gebe keine Gewissheit, dass die mit dem Code KJ1 bekannte Bärin für die Verletzung eines französischen Touristen verantwortlich sei, beschloss das Verwaltungsgericht am Freitag, das damit dem Einspruch des Tierschutzvereins Leal gegen den Abschussbefehl recht gab. Inzwischen gebe es wissenschaftliche Beweise, dass der französische Urlauber von KJ1 angegriffen worden sei, heißt es in Fugattis neuer Verfügung. Dies sei an der DNA von 13 Proben hervorgegangen.

Tierschützer erheben Einspruch

Aber auch die Tierschützer geben nicht nach. Sie planen einen neuen Einspruch gegen Fugattis zweite Abschussverfügung. Es obliegt dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Tötung problematischer Exemplare anzuordnen. Für den Antrag ist eine positive Stellungnahme des Landesrats erforderlich.

Im Trentiner Caldes hatte im April 2023 eine Bärin einen 26-jährigen Jogger tödlich verletzt. Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, mit dem die Ausbreitung der Bärenpopulation eingedämmt werden soll. Der Entwurf sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Laut jüngsten Schätzungen beläuft sich die Zahl der Bären im Trentino auf über 100 Exemplare. (APA/AFP)